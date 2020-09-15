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Покупки по частным объявлениям в интернете. Как защититься от мошенников?
Источник материала: Myfin
Мошенничество продавца
Здесь собирается целый букет вариантов с разной степенью профессионализма и наглости.
Первый признак обмана – очень выгодная цена, которая отключает критическое мышление.
В последнем случае жертва теряет всю сумму, но первые два применяются чаще. Полинявшая после стирки одежда, «практически новая» техника после ремонта и другие подобные ситуации могут закончиться личным скандалом и редко судом.
Чтобы добиться справедливости, обманутый покупатель должен:
Все это сложно, но есть шанс заставить продавца взять купленное обратно и вернуть деньги.
Если взамен на деньги ничего не получено – это уже не спор двух равных частных лиц, но почти наверняка уголовное преступление. Здесь поругаться и договориться не получится. Нужно заранее беречься, а если не удалось – сразу обращаться в милицию.
Мошенничество покупателя
Этот вариант встречается реже и бывает скорее любительским, чем профессиональным. Самый первый способ обмануть продавца – не рассчитаться за покупку. К примеру:
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Продажа частными лицами товаров через интернет стала обычной практикой и продолжает развиваться. Раньше человек мог дать в газету объявление из пяти строк без...
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