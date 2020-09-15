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Покупки по частным объявлениям в интернете. Как защититься от мошенников?

15.09.2020 13:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Мошенничество продавца

Здесь собирается целый букет вариантов с разной степенью профессионализма и наглости.

Первый признак обмана – очень выгодная цена, которая отключает критическое мышление.

  • предложение по очень низкой цене может быть подделкой настоящего товара;
  • дешево предлагают товар со скрытыми недостатками;
  • бывает просто обманка, фото, за которым ничего нет.

В последнем случае жертва теряет всю сумму, но первые два применяются чаще. Полинявшая после стирки одежда, «практически новая» техника после ремонта и другие подобные ситуации могут закончиться личным скандалом и редко судом.


Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Чтобы добиться справедливости, обманутый покупатель должен:

  • Точно знать продавца. Доказательством может быть телефон, адрес, электронный адрес, а лучше всего данные банковской карты или счета, на который ушли деньги.
  • Доказать, что проданный товар не соответствовал обещанию. Тут нужно сохранить текст объявления и желательно переписку с продавцом.
  • Сохранить товар в том виде, в котором он был получен. Т.е. не ремонтировать, не исправлять, не изменять.

Все это сложно, но есть шанс заставить продавца взять купленное обратно и вернуть деньги.

Если взамен на деньги ничего не получено – это уже не спор двух равных частных лиц, но почти наверняка уголовное преступление. Здесь поругаться и договориться не получится. Нужно заранее беречься, а если не удалось – сразу обращаться в милицию.

Мошенничество покупателя

Этот вариант встречается реже и бывает скорее любительским, чем профессиональным. Самый первый способ обмануть продавца – не рассчитаться за покупку. К примеру:

 
 
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Продажа частными лицами товаров через интернет стала обычной практикой и продолжает развиваться. Раньше человек мог дать в газету объявление из пяти строк без...
 
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