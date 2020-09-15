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Водитель не нарушал и не мог предотвратить ДТП: СК завершил расследование дела о наезде на ребенка
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование ДТП на улице Козыревской, в котором тяжелые травмы получил ребенок,
Напомним, происшествие
В аварии ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он уже завершил лечение, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
— По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований следователи пришли к выводу, что водитель легкового автомобиля двигался по двору с допустимой скоростью и не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения мер экстренного торможения транспортного средства с момента возникновения опасности для движения — внезапного появления ребенка на проезжей части, — рассказали в СК.
На основании анализа всех установленных фактических данных следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях водителя уголовно наказуемого деяния. Предварительное расследование по уголовному делу прекращено.
В СК также отметили, что собственники Opel и еще трех стоявших рядом автомобилей, которые ограничивали обзорность, были привлечены сотрудниками ГАИ к административной ответственности за нарушение правил парковки.
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Сейчас ребенок уже завершил лечение, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
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