Водитель не нарушал и не мог предотвратить ДТП: СК завершил расследование дела о наезде на ребенка

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование ДТП на улице Козыревской, в котором тяжелые травмы получил ребенок, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, происшествие случилось вечером 27 мая. Во дворе одного из домов на улице Козыревской 7-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля и попал под колеса Nissan Almera, которым управлял 43-летний водитель.

В аварии ребенок получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас он уже завершил лечение, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

— По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований следователи пришли к выводу, что водитель легкового автомобиля двигался по двору с допустимой скоростью и не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения мер экстренного торможения транспортного средства с момента возникновения опасности для движения — внезапного появления ребенка на проезжей части, — рассказали в СК.





На основании анализа всех установленных фактических данных следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях водителя уголовно наказуемого деяния. Предварительное расследование по уголовному делу прекращено.

В СК также отметили, что собственники Opel и еще трех стоявших рядом автомобилей, которые ограничивали обзорность, были привлечены сотрудниками ГАИ к административной ответственности за нарушение правил парковки.