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Втиснуться между соседями. Какой дом можно построить на узком участке. Вот пример из Польши

15.09.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Построить дом на узком участке — всегда большая проблема. Но если дело поручить архитекторам, то все возможно, пишет archinea.pl. Вот какой проект предложили польскому застройщику в студии Libido Architekci для земельного участка 10 метров в ширину и 30 метров в длину среди плотной частной застройки.


Фото: Laik Knows Production

Ограничения, продиктованные размерами участка, определили концепцию дома. Архитекторы изобретательно преобразовали недостатки в оптимальные функциональные решения и интересную форму дома.



Фото: Laik Knows Production

«Наученные опытом, мы не стали строить дом прямо на границе участка, так как это часто вызывает конфликты с нашими соседями. Мы воспользовались возможностью перенести его на 1,5 м от боковых границ, что ограничило возможность застройки шириной всего 7 метров», — рассказывают архитекторы из Libido Architekci.



В случае с узкими участками самой большой проблемой было обеспечение дневным освещением длинного и узкого здания (его размеры 7×20 метров), а также сокращение внутренних коммуникаций и уменьшение эффекта «вагона».



Архитекторы решили разделить здание на три сегмента с более узкими перемычками, благодаря чему были получены дополнительные внешние стены с окнами. Также появилась возможность перенести главный вход ближе к центру здания, значительно сократив коммуникацию и используя переднее пространство для крытых парковочных мест.



Фото: Laik Knows Production

Здание предельно простое и экономичное по материалам. Лейтмотивом стали вертикальные деления, видимые в трех различных масштабах: разделенный корпус здания, вертикально расположенные деревянные рейки на фасаде и изящные деревянные рейки, закрывающие фасадные и садовые окна.

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Ограничения, продиктованные размерами участка, определили концепцию этого дома.
 
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