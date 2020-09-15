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Ого! Верховная Рада Украины не признала результаты выборов в Беларуси

15.09.2020 13:57 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада Украины утвердила заявление, в котором сказано: Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы. Об этом сообщает telegraf.by. 

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Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 15 сентября, Верховная Рада Украины утвердила заявление, в котором сказано: Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни...
 
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