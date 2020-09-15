Мингорисполком закупает бронежилеты для бойцов территориальной обороны

Источник материала: АФН

На белорусском сайте госзакупок появился запрос от Мингорисполкома на покупку 200 бронежилетов на сумму 240 тысяч рублей.

Как сообщает tut.by, бронежилеты предназначены «для органов управления и воинских частей ТВ, формируемых в распорядительном порядке, в интересах Минского горисполкома». То есть это бойцы войск территориальной обороны, по факту — гражданские лица, призываемые в крайнем случае.

Заведующая группы договорной работы Мингорисполкома Ирина Кротова пояснила, что к происходящим в стране событиям покупка брони никакого отношения не имеет — решение было принято еще в 2019 году.

В первый раз попытка приобрести средства индивидуальной защиты предпринималась в мае нынешнего года, а деньги на подобные лоты выделяются примерно за полгода до закупки. Таким образом, получаем примерно декабрь 2019 года.