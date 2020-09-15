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Глава дипломатии ЕС назвал Лукашенко нелегитимным президентом

15.09.2020 14:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, назвал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

"Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины", - оговорился Боррель.

Только после смешков в зале Боррель поправился: "Конечно, Беларуси. Безусловно, Беларуси. О чем я только думал".

Боррель также в очередной раз заявил, что ЕС "осуждает задержания нескольких тысяч протестующих и применение силы полицией" в Беларуси. Он подчеркнул, что 14 августа на экстренной встрече глав МИД стран сообщества ЕС принял решение "в кратчайшие сроки принять санкции против Белоруссии" и остается привержен этому решению и поныне. Евросоюз также намерен "оценить, сферы, в которых может быть заморожен диалог с Белоруссией". Он также повторил высказанное 14 августа предложение о проведении "повторных выборов в этой стране под наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ", передает ТАСС.

Ранее источники в Брюсселе сообщили, что страны ЕС подготовили список из примерно 40 белорусских чиновников, включая главу МВД, которые должны быть внесены в черный список. Александр Лукашенко среди них не значится, поскольку ведущие страны Евросоюза, в частности, Германия и Франция намерены сохранить "окно возможностей" для диалога с ним.

Боррель не смог ответить, когда именно этот список может быть официально утвержден и санкции смогут вступить в силу, поскольку до настоящего момента введение санкций против Белоруссии блокирует Кипр. Никосия требует от государств ЕС сначала ввести санкции против Турции, ведущей геологоразведку в кипрских водах.

 
 
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, назвал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.
 
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