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Делом архиепископа Кондрусевича занялись в Ватикане
Источник материала: Партизан
Апостольская столица включилась в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому запрещают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что он является гражданином нашей страны.
Это подтвердил в беседе с журналистами госсекретарь Папы Франциска кардинал Пьетро Паролин, пишет
Кардинал добавил, что с этим был связан визит в Минск секретаря по отношениям с государствами Госсекретариата Святого Престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. Кардинал еще не знает результатов этого визита.
«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать руководить своей паствой», — отметил кардинал Паролин.
Одновременно он добавил, что Церковь всегда должна быть «фактором диалога, примирения и мира».
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Апостольская столица включилась в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому запрещают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что он является гражданином...
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