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Делом архиепископа Кондрусевича занялись в Ватикане

15.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апостольская столица включилась в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому запрещают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что он является гражданином нашей страны.

Это подтвердил в беседе с журналистами госсекретарь Папы Франциска кардинал Пьетро Паролин, пишет catholic.by.

Кардинал добавил, что с этим был связан визит в Минск секретаря по отношениям с государствами Госсекретариата Святого Престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. Кардинал еще не знает результатов этого визита.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать руководить своей паствой», — отметил кардинал Паролин. 

Одновременно он добавил, что Церковь всегда должна быть «фактором диалога, примирения и мира».
 
Теги: Минск
 
 
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Апостольская столица включилась в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому запрещают вернуться в Беларусь, несмотря на то, что он является гражданином...
 
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