



Владимир Бережков





Артем Васильев, первый заместитель генерального директора "Динамо". Правая рука Баскова. Очень удобный кандидат для председателя ФХРБ.





Владимир Бережков, спортивный директор ФХРБ. Опытный хоккейный чиновник, который не во всем согласен с Дмитрием Басковым.





Сергей Опимах, начальник спортивного отдела "Динамо". Работает в "Динамо" с давних времен, знает изнутри, как все устроено.





Михаил Грабовский, помощник главного тренера "Динамо". Басков не раз говорил, что хочет сделать из Грабовского не только тренера, но и руководителя. Но в этом сезоне Михаил решил сконцентрироваться исключительно на тренерской работе.





Алексей Торбин, заместитель председателя правления минской "Юности". Известный белорусский хоккейный функционер. Но захочет ли он лезть в "Динамо"? — задается вопросом "Хоккейный Бульбаш".



