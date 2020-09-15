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Обыкновенный бандитизм: на "Площади перемен" жестоко задержали защитника мурала
Источник материала: Партизан
Более того, позже неизвестные взломали дверь в подъезд дома, где он живет, и в его квартиру.
15 сентября на "Площади перемен" местные жители в очередной раз восстановили легендарный мурал, но сегодня утром к муралу пришли два милиционера и двое мужчин в штатском в балаклавах.
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Они собрались закрашивать мурал, но некоторые местные жители встали на его защиту — закрыли работу собой.
Позже появилась информация о задержании одного из них. Это Степан Латыпов.
Вот как выглядело задержание:
Вначале Латыпова увезли в Центральное РУВД, но позже привезли обратно к подъезду его дома и взломали дверь в подъезд и в квартиру, передает
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Более того, позже неизвестные взломали дверь в подъезд дома, где он живет, и в его квартиру.
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