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Обыкновенный бандитизм: на "Площади перемен" жестоко задержали защитника мурала

15.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более того, позже неизвестные взломали дверь в подъезд дома, где он живет, и в его квартиру.

Обыкновенный бандитизм: на "Площади перемен" жестоко задержали защитника мурала
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15 сентября на "Площади перемен" местные жители в очередной раз восстановили легендарный мурал, но сегодня утром к муралу пришли два милиционера и двое мужчин в штатском в балаклавах.

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Они собрались закрашивать мурал, но некоторые местные жители встали на его защиту — закрыли работу собой.

Позже появилась информация о задержании одного из них. Это Степан Латыпов. 

Вот как выглядело задержание:


Вначале Латыпова увезли в Центральное РУВД, но позже привезли обратно к подъезду его дома и взломали дверь в подъезд и в квартиру, передает tut.by
 
 
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Более того, позже неизвестные взломали дверь в подъезд дома, где он живет, и в его квартиру.
 
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