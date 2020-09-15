15 сентября на "Площади перемен" местные жители в очередной раз восстановили легендарный мурал, но сегодня утром к муралу пришли два милиционера и двое мужчин в штатском в балаклавах.





#1#





Они собрались закрашивать мурал, но некоторые местные жители встали на его защиту — закрыли работу собой.





Позже появилась информация о задержании одного из них. Это Степан Латыпов.





Вот как выглядело задержание:







