Обновленный Kia Rio: цены и комплектации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В дилерских салонах Kia в Беларуси появился обновленный седан Rio , анонсированный без малого месяц назад.





Моторная гамма Rio по-прежнему включает атмосферные бензиновые двигатели с распределенным впрыском и регулировкой фаз — объемом 1,4 л (100 л.с. и 132 Нм) и 1,6 л (123 л.с. и 156 Нм). Оба адаптированы к работе на бензине АИ-92 и могут работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Емкость бачка для омывающей жидкости у Rio стала еще больше (5,3 л вместо 4,6 л), также улучшена шумоизоляция (немного изменена конструкция сайлентблоков подвески, добавлены текстильные подкрылки в арках задних колес, увеличена площадь звукопоглощающего покрытия). Как и прежде, дорожный просвет у Rio равен 160 мм.





В Беларуси обновленный седан доступен с шестью комплектациями на выбор. В базовом исполнении Classic за 29 100 рублей (двигатель 1.4 и «механика») предусмотрены фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, электропривод и подогрев наружных зеркал, кондиционер, регулировка руля и водительского сиденья по высоте, электростеклоподъемники передних дверей, аудиоподготовка с 4 динамиками и 15-дюймовые колеса со стальными дисками.





Rio в комплектации Comfort предлагается с 1,4-литровым мотором в связке с «автоматом» (31 500 рублей) либо с двигателем 1.6 с механической (30 900 рублей) или автоматической коробкой (32 200 рублей). Из оснащения — руль с отделкой искусственной кожей, подогревом, кнопками управления аудиосистемой и регулировкой по вылету, центральный замок с ДУ и задние электростеклоподъемники.





Седан в комплектации Comfort Prize будет предлагаться только с двигателем 1.6, с «механикой» (за 32 750 рублей) или «автоматом» (34 050 рублей). Такой Rio располагает климат-контролем, обогревом лобового стекла и форсунок омывателя, модулем Bluetooth для подключения смартфона и задними датчиками парковки.





Еще три комплектации Rio доступны с мотором 1.6 и «автоматом». Исполнение Style за 35 550 рублей — это решетка радиатора в черном глянце, красные декоративные элементы снаружи, сиденья и руль с красной просрочкой, накладка красного цвета на передней панели, светодиодные дневные огни и задние фонари, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, датчик света, камера заднего вида и 15-дюймовые легкосплавные диски. Седан в комплектации Prestige (36 900 рублей) получил боковые подушки безопасности и «шторки» по всей длине салона, круиз-контроль с ограничителем скорости, электропривод складывания зеркал, задние сиденья с подогревом и аудиосистему с 6 динамиками.





Наконец, топовое исполнение Prestige (40 500 рублей) имеет светодиодные фары с модулем статической подсветки поворотов, сиденья с отделкой искусственной кожей, кресло водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя, датчики парковки спереди, 4,2-дюймовый дисплей приборной панели Supervision и 16-дюймовые колеса (размерность шин 195/55).