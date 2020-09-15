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На М1 грузовик врезался в лежащий на дороге Mercedes

15.09.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла 15 сентября на 72-м километре трассы М1 (БрестМинск — граница России), на территории Кобринского района. Грузовой автомобиль врезался в лежащий на дороге Mercedes.

Как сообщили в Госавтоинспекции, было так: около 05:40 24-летний житель Брестского района, двигаясь на автомобиле Mercedes, не выбрал безопасную скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Водитель не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

— После аварии водитель не принял мер для обозначения места ДТП и не выставил знак аварийной остановки, — отметили в ГАИ.

В результате около шести утра 43-летний минчанин на большегрузном автомобиле MAN совершил столкновение с лежащим Mercedes. Водитель грузовика травм не получил.

На М1 грузовик врезался в лежащий на дороге Mercedes

— В отношении водителя Mercedes вынесено административное постановление по части 5 статьи 18.22 («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения») и части 3 статьи 18.14 КоАП («Нарушение правил применения знака аварийной остановки»). Второй водитель привлечен к ответственности по части 5 статьи 18.22 КоАП («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения»), — добавили в ГАИ Брестской области.

Госавтоинспекция напоминает: при управлении транспортом необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, исходя из погодных и метеорологических условий, состояния проезжей части. Водители должны концентрировать свое внимание только на дорожной обстановке и на возможной опасности, в точности соблюдать требования дорожных знаков и разметки.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В ГАИ Брестской области сообщили об аварии, которая произошла 15 сентября на 72-м километре трассы М1 (Брест — Минск — граница России), на территории Кобринского...
 
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