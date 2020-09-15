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Россия отзывает от границ Беларуси резерв силовиков

15.09.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Силовики вернутся в места постоянной дислокации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В случае необходимости резерв правоохранительных органов и национальной гвардии должен был прийти на помощь белорусским правоохранителям.

Находились российские силовики на белорусско-российской границе.

Как отметил Дмитрия Песков, то, что Россия снимает резерв силовиков, это один из итогов встречи в Сочи, пишет ТАСС.

Напомним, Путин по просьбе Лукашенко создал резерв силовиков для помощи их белорусским коллегам на тот случай, если они понадобятся Беларуси.

 

 
 
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Силовики вернутся в места постоянной дислокации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В случае необходимости резерв правоохранительных органов и...
 
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