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Россия отзывает от границ Беларуси резерв силовиков
15.09.2020 14:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Силовики вернутся в места постоянной дислокации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В случае необходимости резерв правоохранительных органов и национальной гвардии должен был прийти на помощь белорусским правоохранителям.
Находились российские силовики на белорусско-российской границе.
Как отметил Дмитрия Песков, то, что Россия снимает резерв силовиков, это один из итогов встречи в Сочи, пишет ТАСС.
Напомним, Путин по просьбе Лукашенко создал резерв силовиков для помощи их белорусским коллегам на тот случай, если они понадобятся Беларуси.
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Силовики вернутся в места постоянной дислокации, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В случае необходимости резерв правоохранительных органов и...
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