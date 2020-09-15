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Редактор новостей СТВ Лилия Латогурская уволилась с канала – не смогла больше выносить «чернухи»

15.09.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

О своем решении уйти Лилия Латогурская сообщила на своей странице в Фэйсбук. По словам женщины, она хотела уйти еще в августе, но поверила обещаниям министра информации и руководства канала начать объективное освещение событий в Беларуси.


«Забрать эту книжицу нужно было еще 12-13 августа. Но затянувшийся отпуск помог мне не горячиться и все обдумать. Сначала я даже решила ОСТАТЬСЯ на телике и приложить все усилия, чтобы вернуть доверие общества к телевидению, поднять престиж любимой профессии», - написала на своей странице Лилия Латогурская.

«Такие мысли возникли у меня после встречи коллектива СТВ с министром информации. Тогда мы высказали ему все, что наболело: и про липовые 80, и про пытки на Окрестина. А главное- про замалчивание правды на экране! И он обещал, что постепенно мы придем к более объективной подаче информации, что МВД каждый день будет проводить брифинги и отчитываться о ходе расследования массовых избиений... И Я ПОВЕРИЛА. (здесь можно смеяться в голос с наивной дурочки). Но уже через день на СТВ вышел чернючий ролик про Тихановскую... Даже ств-шный юрист схватился за голову от откровенной клеветы, которая могла иметь юридические последствия... А потом в русле подобной клеветы стали делаться все информационные материалы... Так что увольнение с СТВ сегодня - это спокойное и взвешенное решение, от которого стало легко дышать.)))

P.S: анализируя ситуацию, могу с уверенностью возразить всем тем, кто считает, что телик умер. НИЧЕГО ПОДОБНОГО)). Судя по тому, как сплотились ябатьки вокруг экранного шлака, по тому, как они цитируют сюжеты и новости, телевидение имеет по-прежнему огромное влияние на умы. А это значит, что создав новое вещание, новый канал, где будет объективная новостная фабула и адекватные, толковые проекты, мы привлечем к экранам не только 50+, но и 30 и 40- летних зрителей. Так что зомбоящик можно оживить )))», - уверена Лилия Латогурская.

 
 
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О своем решении уйти Лилия Латогурская сообщила на своей странице в Фэйсбук. По словам женщины, она хотела уйти еще в августе, но поверила обещаниям министра...
 
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