ПАСЕ назвала первый шаг, который должна сделать власть Беларуси для восстановления доверия граждан

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) «решительно осуждает чрезмерное применение силы» сотрудниками силовых ведомств против мирных демонстрантов в Беларуси. Об этом говорится в заявлении, принятом 15 сентября постоянным комитетом ПАСЕ.

Ассамблея призывает власти страны немедленно прекратить репрессии и насилие в отношении граждан, освободить всех задержанных участников протестов и начать прозрачное и беспристрастное расследование всех многочисленных случаев насилия и жестокости со стороны силовиков с целью привлечения к ответственности всех виновных. «Это важный первый шаг для восстановления доверия граждан к властям», — говорится в заявлении.

В ПАСЕ также считают, что Беларуси необходим «демократический, широкомасштабный и инклюзивный политический диалог» с полноценным участием в нем гражданского общества для мирного выхода из кризиса. В стране необходимо провести реформы, начиная с конституционной и избирательной, отмечается в резолюции.

В резолюции подчеркивается, что, хотя Беларусь не является членом Совета Европы, она подписала и ратифицировала ряд конвенций и соглашений. «Приветствуя существующие направления сотрудничества, которые направлены на приближение правовой и институциональной базы Беларуси к стандартам Совета Европы, ассамблея сожалеет о неуважении властями демократических стандартов и основных прав и свобод», — говорится в резолюции.

В документе отмечается, что постоянный комитет ПАСЕ и ранее неоднократно выражал серьезную озабоченность по поводу систематических нарушений прав человека в стране. «Кроме того, наличие смертной казни и продолжающаяся практика исполнения смертных приговоров делают Беларусь единственной европейской страной, которая применяет это бесчеловечное и неприемлемое наказание, что является серьезным препятствие для развития наших отношений», — подчеркивается в резолюции.

ПАСЕ также «глубоко сожалеет, что президентские выборы 9 августа 2020 года, проведенные в рамках существующего избирательного законодательства, были далеки от свободных и справедливых и не соответствовали международным стандартам демократических выборов и обязательствам Беларуси».

«Ассамблея выражает солидарность с мужеством и решимостью народа Беларуси, который продолжает мирно и ответственно защищать свои основные права и свободы, — говорится в резолюции. — Ассамблея высоко оценивает, в частности, активное участие женщин в политическом процессе в качестве вовлеченных граждан, избирателей, лидеров и участников кампаний и еще раз подчеркивает, что участие женщин в принятии политических и общественных решений является основным правом и ключевым условием справедливости и демократия».

ПАСЕ отмечает, что белорусский народ «продемонстрировал свою приверженность общим ценностям европейской семьи, которой он полностью принадлежит», а власти должны продемонстрировать «открытый и конструктивный подход» к требованиям людей о проведении демократических изменений и реформ.

«Ассамблея напоминает, что стратегической целью Совета Европы остается сближение и присоединение Беларуси к организации, ее ценностям и принципам, — отмечается в резолюции. — Надеемся, что Беларусь инициирует политические и демократические реформы и будет работать вместе с Ассамблеей и Советом Европы над восстановлением статуса специального гостя и возобновлением процесса присоединения».