Из-за похолодания в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщается, уже 17 сентября, в республике существенно похолодает. Кроме этого, днем в четверг, а в пятницу в течение суток на большей части Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.