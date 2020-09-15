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Из-за похолодания в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
Как сообщается, уже 17 сентября, в республике существенно похолодает. Кроме этого, днем в четверг, а в пятницу в течение суток на большей части Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Белгидромет выступил с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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