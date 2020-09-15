ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биржа: евро — вверх, доллар — вниз

15.09.2020 14:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 15 сентября, завершились ростом евро и падением доллара.

Так, европейская валюта укрепилась на 0,0036 пункта и завершила свою сессию на отметке 3,078 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты упали:

  • российский рубль — 3,4437 белорусского рубля за 100 российских (-0,021 пункта);
  • доллар — 2,59 белорусского рубля.
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 15 сентября, завершились ростом евро и падением доллара. Так, европейская валюта укрепилась на 0,0036 пункта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ни свободные, ни честные». Верховная рада не признала итоги выборов президента в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика