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Биржа: евро — вверх, доллар — вниз
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 15 сентября, завершились ростом евро и падением доллара.
Так, европейская валюта укрепилась на 0,0036 пункта и завершила свою сессию на отметке 3,078 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты упали:
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 15 сентября, завершились ростом евро и падением доллара. Так, европейская валюта укрепилась на 0,0036 пункта и...
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