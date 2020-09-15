«Ни свободные, ни честные». Верховная рада не признала итоги выборов президента в Беларуси

Украинский парламент не признал официальные итоги президентских выборов в Беларуси. Соответствующее заявление принято на сегодняшнем пленарном заседании Верховной рады.

Депутаты отмечают, что выборы не были «ни свободными, ни честными», прошли «в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы».

Выборы состоялись «с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов».

«Мы считаем недопустимым запугивание оппонентов, их арест, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией», — говорится в заявлении.

Парламентарии осуждают «применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов», присоединяются к оценкам Евросоюза о «недемократичном характере президентских выборов в Беларуси», поддерживают «введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих».

Верховная рада «требует освобождения без исключения задержанных и надеется, что официальная власть Беларуси не допустит дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований по политическим мотивам как своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти и имеют собственное альтернативное мнение». Депутаты осуждают незаконное задержание своих соотечественников на территории Беларуси и обещают защищать их права и интересы «всеми законными средствами».

Парламент подчеркивает, что Украина уважает суверенитет соседнего государства и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. «В связи с этим мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси», — заявляют депутаты.

В документе названы недопустимыми «любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси». Подобный шаг станет «прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины».

Рада призывает белорусские власти «наладить равноправный диалог» с обществом «для поиска путей мирного выхода из нынешнего кризиса».

«Одним из вариантов» предлагается организация новых, свободных и демократических выборов с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институций.

Провести новые выборы для выхода из кризиса ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, если власть не пойдет на диалог с обществом, в Беларуси может случиться «что-то вроде Майдана».