ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТБанк запускает сразу 3 современных сервиса бесконтактной оплаты фитнес браслетом Mi Smart Band 4 NFC, Garmin Pay и Fitbit Pay

15.09.2020 14:55 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

МТБанк запускает сразу 3 современных сервиса бесконтактной оплаты

Согласно прогнозу аналитиков, к 2023 году бесконтактные карты займут более 55% мирового рынка платежных карт. По данным Национального банка Республики Беларусь общее количество по рынку составляет более 7 миллионов карточек. При этом наблюдается распространение и других вариантов бесконтактной оплаты̶смартфонами и носимыми гаджетами.

Оплата с устройством Mi Smart Band 4 NFC от компании Xiaomi и Mastercard. Владельцы специальной версии фитнес-браслетов Mi Smart Band 4 NFC могут в одно касание оплачивать покупки и услуги. Система работает просто. Пользователю достаточно открыть на смартфоне приложение Mi Fit, внести реквизиты банковской карты согласно инструкции и пройти всего несколько шагов для идентификации. Возможность оплачивать покупки становится доступна сразу же после этого. Для обеспечения безопасности используется технология токенизации Mastercard и реальный номер карты заменяется 16-значным числом токеном. На случай утери браслета его разработчики также предусмотрели ряд мер, которые не позволят третьим лицам воспользоваться устройством.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервисов для бесконтактных платежей не может быть много. МТБанк разделяет эту точку зрения и представляет своим клиентам сразу три современных способа...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика