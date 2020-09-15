МТБанк запускает сразу 3 современных сервиса бесконтактной оплаты фитнес браслетом Mi Smart Band 4 NFC, Garmin Pay и Fitbit Pay

Источник материала: Myfin

МТБанк запускает сразу 3 современных сервиса бесконтактной оплаты

Согласно прогнозу аналитиков, к 2023 году бесконтактные карты займут более 55% мирового рынка платежных карт. По данным Национального банка Республики Беларусь общее количество по рынку составляет более 7 миллионов карточек. При этом наблюдается распространение и других вариантов бесконтактной оплаты̶смартфонами и носимыми гаджетами.



Оплата с устройством Mi Smart Band 4 NFC от компании Xiaomi и Mastercard. Владельцы специальной версии фитнес-браслетов Mi Smart Band 4 NFC могут в одно касание оплачивать покупки и услуги. Система работает просто. Пользователю достаточно открыть на смартфоне приложение Mi Fit, внести реквизиты банковской карты согласно инструкции и пройти всего несколько шагов для идентификации. Возможность оплачивать покупки становится доступна сразу же после этого. Для обеспечения безопасности используется технология токенизации Mastercard и реальный номер карты заменяется 16-значным числом токеном. На случай утери браслета его разработчики также предусмотрели ряд мер, которые не позволят третьим лицам воспользоваться устройством.