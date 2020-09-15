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Белорусы смогут оплачивать покупки фитнес-браслетом
Источник материала: Myfin
Воспользоваться новой возможностью могут клиенты сразу 11 банков. Достаточно привязать к браслету свою карту
Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую
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