Уже 12 белорусских IT-компаний решили переехать в Латвию

Источник материала: АФН

Решение о переносе деятельности в Латвию на сегодняшний день приняли 12 белорусских компаний, которые представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и другие технологические отрасли, такие как "зеленая" энергетика.

По данным Минэкономики Латвии, отдельные компании квалифицировались для получения статуса стартапов в понимании закона о поддержке деятельности стартапов. Эти компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов, сообщает Интерфакс.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что в настоящее время прорабатываются решения для того, чтобы белорусские компании, принявшие такое решение, могли как можно быстрее перенести свою деятельность в Латвию.

Создана специальная команда, в которую входят представители министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), которые в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные решения. Актуальные вопросы включают выдачу временных видов на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, оформление т.н. стартап-виз, открытие банковских счетов и др.

Витенбергс сообщил, что параллельно ведется работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для захода иностранных компаний в Латвию.

В связи с усложнившейся обстановкой в Беларуси на сегодняшний день углубленные консультации о переносе деятельности в Латвию получили 116 белорусских компаний и частных лиц. Эти компании в Беларуси трудоустраивают более 4 тыс. человек. Около 30 из этих компаний работают в сфере ИКТ, а 25 - в производстве.