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Под Могилевом найдено тело пропавшего главного конструктора «Могилевлифтмаша»

15.09.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» найдено в лесу под Могилевом.

62-летний Балабанов ушел из дома утром 7 мая и с того дня был объявлен в розыск как пропавший без вести.

Балабанов пропал через 3 дня после того, как по до сих пор не подтвержденным официально данным был задержан генеральный директор «Могилевлифтмаша» Борис Ковалевский.

 
Теги: Могилев
 
 
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Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» найдено в лесу под Могилевом.
 
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