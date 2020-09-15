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Под Могилевом найдено тело пропавшего главного конструктора «Могилевлифтмаша»
Источник материала: АФН
Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» найдено в лесу под Могилевом.
62-летний Балабанов ушел из дома утром 7 мая и с того дня был объявлен в розыск как пропавший без вести.
Балабанов пропал через 3 дня после того, как по до сих пор не подтвержденным официально данным был задержан генеральный директор «Могилевлифтмаша» Борис Ковалевский.
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Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» найдено в лесу под Могилевом.
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