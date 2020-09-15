Под Могилевом найдено тело пропавшего главного конструктора «Могилевлифтмаша»

Источник материала: АФН

Тело пропавшего 4 месяца назад главного конструктора «Могилевлифтмаша» найдено в лесу под Могилевом.

62-летний Балабанов ушел из дома утром 7 мая и с того дня был объявлен в розыск как пропавший без вести.

Балабанов пропал через 3 дня после того, как по до сих пор не подтвержденным официально данным был задержан генеральный директор «Могилевлифтмаша» Борис Ковалевский.