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Бывший наставник сборной Беларуси Шон Симпсон возглавил сборную Венгрии

15.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канадский специалист Шон Симпсон назначен главным тренером сборной Венгрии. 60-летний специалист приступит к обязанностям в конце сентября, а уже в ноябре дебютирует на новом посту в рамках международной паузы.

Симпсон известен по работе в сборной Беларуси ассистентом Глена Хэнлона, а также главным тренером сборной Швейцарии, которую привел к серебру ЧМ-2013 — первому для "крестоносцев" за 60 лет, — информирует офсайт ИИХФ.

В КХЛ Симпсон безуспешно рулил ярославским "Локомотивом".

В 2021 году сборную Венгрии ждет два официальных старта. В мае мадьяры сыграет на чемпионате мира в дивизионе 1А в Любляне, где поборются за две путевки в элиту вместе со сборными Словении, Австрии, Франции, Южной Кореи и Румынии.

В августе венгры отправятся в Ригу на финальную олимпийскую квалификации. За единственный билет в Пекин-2022 они поспорят с командами Латвии, Франции и Италии.
 
 
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Канадский специалист Шон Симпсон назначен главным тренером сборной Венгрии. 60-летний специалист приступит к обязанностям в конце сентября, а уже в ноябре...
 
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