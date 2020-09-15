ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Адвокат Максима Знака просит СК прекратить уголовное преследование

15.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Адвокат Дмитрий Лаевский подал в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования члена Координационного совета Максима Знака.




В ходатайстве адвокат аргументирует просьбу тем, что со стороны Максима Знака отсутствовали призывы как таковые, а высказывания и комментарии в публичном пространстве никак не были направлены против национальной безопасности, сообщает TUT.BY.

«Призывов к насильственным действиям Знак не осуществлял, а, напротив, разъяснял право. Уголовное преследование Максима Знака — это преследование адвоката за осуществление профессиональной деятельности», — убежден Лаевский.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в Минске задержаны адвокаты Максим Знак и Илья Салей. С того момента они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу. Сейчас они заключены под стражу в СИЗО-1.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Дмитрий Лаевский подал в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования члена Координационного совета Максима Знака.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за похолодания в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика