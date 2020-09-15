Минфин предложил повысить налоговый сбор на агроусадьбы и ремеслеников













Об этом в комментарии OL рассуждает председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. рассуждает председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.





«Конечно, инициатива платить больше, чем раньше, никакого энтузиазма и радости не вызывает, особенно настораживает сам прецедент: сегодня в 4 раза подняли, завтра — в 14. В реальных цифрах разница между 27 рублями и 108 не столь велика, но сам факт подобного внимания волнует и владельцев агротурбизнеса, и производителей ремесленных сувениров», — говорит Гулый.





Эксперт обратил внимание на то, что у инициативы Минфина две стороны. Логично обоснование регулятора о местных бюджетах и усилении региональных инициатив и возможностей.





«Рационально было бы использовать налоговый инструмент как мотиватор развития региональной инициативы. И для этого нужно учесть, что необходимо четкое деление территорий по классификации. Это значит, что в некоторых регионах не то, что налоги повышать нельзя, но еще и доплатить за подобную деятельность стоит, а в некоторых — увеличить налог не в 4, а в 24 раза», — считает Гулый.





По его мнению, ранжирование территорий и классификация деятельности позволит стимулировать местную инициативу и получить дополнительный ресурс в отрасль с тех мест, где уже существуют высокий спрос и конкуренция.





«Если Минфин видит смысл и возможность извлечения ресурсов там, где их профицит, то эти ресурсы должны идти на развитие территории, но исключительно в рамках развития туриндустрии и туринфраструктуры, не растворяясь в потребностях местных властей на другие направления», —предостерег Гулый.





Только тогда предлагаемые изменения принесут пользу туротрасли и усилят позиции регионального бизнеса.