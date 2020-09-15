ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минфин предложил повысить налоговый сбор на агроусадьбы и ремеслеников

15.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Проект закона «Об изменении Налогового кодекса» предполагает увеличение налогового сбора с агроусадеб и ремесленников. В чем логика посыла и как подобная идея отразится на этом сегменте туротрасли?




Об этом в комментарии OL рассуждает председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый.

«Конечно, инициатива платить больше, чем раньше, никакого энтузиазма и радости не вызывает, особенно настораживает сам прецедент: сегодня в 4 раза подняли, завтра — в 14. В реальных цифрах разница между 27 рублями и 108 не столь велика, но сам факт подобного внимания волнует и владельцев агротурбизнеса, и производителей ремесленных сувениров», — говорит Гулый.

Эксперт обратил внимание на то, что у инициативы Минфина две стороны. Логично обоснование регулятора о местных бюджетах и усилении региональных инициатив и возможностей.

«Рационально было бы использовать налоговый инструмент как мотиватор развития региональной инициативы. И для этого нужно учесть, что необходимо четкое деление территорий по классификации. Это значит, что в некоторых регионах не то, что налоги повышать нельзя, но еще и доплатить за подобную деятельность стоит, а в некоторых — увеличить налог не в 4, а в 24 раза», — считает Гулый.

По его мнению, ранжирование территорий и классификация деятельности позволит стимулировать местную инициативу и получить дополнительный ресурс в отрасль с тех мест, где уже существуют высокий спрос и конкуренция.

«Если Минфин видит смысл и возможность извлечения ресурсов там, где их профицит, то эти ресурсы должны идти на развитие территории, но исключительно в рамках развития туриндустрии и туринфраструктуры, не растворяясь в потребностях местных властей на другие направления», —предостерег Гулый.

Только тогда предлагаемые изменения принесут пользу туротрасли и усилят позиции регионального бизнеса.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект закона «Об изменении Налогового кодекса» предполагает увеличение налогового сбора с агроусадеб и ремесленников. В чем логика посыла и как подобная идея...
 
Новости дня
Новости разные
 
"На моем месте может появиться кто-то другой, но это не катастрофа". Вице-президент EPAM возглавил Координационный совет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика