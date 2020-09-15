"На моем месте может появиться кто-то другой, но это не катастрофа". Вице-президент EPAM возглавил Координационный совет

«Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак, теперь – это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом возможно кто-то еще, но это все не катастрофа.





Сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики.





Нас большинство, и вместе – победим!» — заявил он.





По его словам, «страна, которая может расцветать и хорошеть, с каждым днем движется все ближе к краху и застою, потому что

закон здесь соблюдает народ, а не власть».

Богрецов подчеркнул, что для развития Беларуси нужна свобода, а не синие бусы.





Он также призвал белорусов действовать, не ожидая команды, и проявлять инициативу самим.









Напомним, что из членов президиума Координационного совета в Беларуси и на свободе осталась лишь Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.