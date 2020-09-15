|
"На моем месте может появиться кто-то другой, но это не катастрофа". Вице-президент EPAM возглавил Координационный совет
Источник материала: Партизан
Топ-менеджер EPAM Максим Богрецов записал обращение к белорусам от имени Координационного совета, в котором фактически заявил о том, что берет на себя обязанности главы Координационного совета.
«Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак, теперь – это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом возможно кто-то еще, но это все не катастрофа.
Сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики.
Нас большинство, и вместе – победим!» — заявил он.
По его словам, «страна, которая может расцветать и хорошеть, с каждым днем движется все ближе к краху и застою, потому что
закон здесь соблюдает народ, а не власть».
Богрецов подчеркнул, что для развития Беларуси нужна свобода, а не синие бусы.
Он также призвал белорусов действовать, не ожидая команды, и проявлять инициативу самим.
Напомним, что из членов президиума Координационного совета в Беларуси и на свободе осталась лишь Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"На моем месте может появиться кто-то другой, но это не катастрофа". Вице-президент EPAM возглавил Координационный совет
Топ-менеджер EPAM Максим Богрецов записал обращение к белорусам от имени Координационного совета, в котором фактически заявил о том, что берет на себя обязанности...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)