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"На моем месте может появиться кто-то другой, но это не катастрофа". Вице-президент EPAM возглавил Координационный совет

15.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Топ-менеджер EPAM Максим Богрецов записал обращение к белорусам от имени Координационного совета, в котором фактически заявил о том, что берет на себя обязанности главы Координационного совета.

"На моем месте может появиться кто-то другой, но это не катастрофа". Вице-президент EPAM возглавил Координационный совет
«Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак, теперь – это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом возможно кто-то еще, но это все не катастрофа. 

Сколько бы людей ни лишилось свободы, невозможно обойти объективные законы развития общества, экономики и просто арифметики. 

Нас большинство, и вместе – победим!» — заявил он.

По его словам, «страна, которая может расцветать и хорошеть, с каждым днем движется все ближе к краху и застою, потому что 

закон здесь соблюдает народ, а не власть». 

Богрецов подчеркнул, что для развития Беларуси нужна свобода, а не синие бусы.

Он также призвал белорусов действовать, не ожидая команды, и проявлять инициативу самим.


Напомним, что из членов президиума Координационного совета в Беларуси и на свободе осталась лишь Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.
 
 
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Топ-менеджер EPAM Максим Богрецов записал обращение к белорусам от имени Координационного совета, в котором фактически заявил о том, что берет на себя обязанности...
 
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