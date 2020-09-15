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Дмитрий Басков стал главой Наблюдательного совета минского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Басков единогласно избран новым главой Наблюдательного совета минского «Динамо», сообщает официальный
Ранее Басков был избран председателем Федерации хоккея Беларуси, после чего покинул должность гендиректора «Динамо».
В состав Наблюдательного совета минского «Динамо», созданного в январе 2010 года, входят председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец и Дмитрий Басков, включенный в совет решением Игоря Оберемеко от 14 сентября.
Отметим, что с членам и главой Наблюдательного совета в клубе согласовывают односторонние контракты игроков и главного тренера, а также порядок расторжения контрактов, проведение крупных сделок и иные вопросы. Совет призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функции.
На этой должности Басков сменил бывшего министра МВД Игоря Шуневича.
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Дмитрий Басков единогласно избран новым главой Наблюдательного совета минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
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