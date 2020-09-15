ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Басков стал главой Наблюдательного совета минского «Динамо»

15.09.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Басков единогласно избран новым главой Наблюдательного совета минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.


Дмитрий Басков. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее Басков был избран председателем Федерации хоккея Беларуси, после чего покинул должность гендиректора «Динамо».

В состав Наблюдательного совета минского «Динамо», созданного в январе 2010 года, входят председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец и Дмитрий Басков, включенный в совет решением Игоря Оберемеко от 14 сентября.

Отметим, что с членам и главой Наблюдательного совета в клубе согласовывают односторонние контракты игроков и главного тренера, а также порядок расторжения контрактов, проведение крупных сделок и иные вопросы. Совет призван содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функции.

На этой должности Басков сменил бывшего министра МВД Игоря Шуневича.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Басков единогласно избран новым главой Наблюдательного совета минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайты госзакупок и товарной биржи недоступны. Возможно, это сделали «киберпартизаны»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика