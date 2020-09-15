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Сайты госзакупок и товарной биржи недоступны. Возможно, это сделали «киберпартизаны»
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 15 сентября, в Telegram-канале «Кибер Партизаны»
Сайт butb.by — это ресурс Белорусской универсальной товарной биржи. А goszakupki.by, как понятно из названия, сайт госзакупок.
Позже в канале «киберпартизан» добавили, что «нечего броники в мирной стране закупать», скорее всего, подразумевая запрос на сайте госзакупок от Мингорисполкома: учреждение планирует закупить партию бронежилетов на сумму 240 тысяч рублей. Мы сегодня уже
Напомним, что впервые о «киберпартизанах» белорусы услышали 3 сентября, когда на сайте МВД неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».
В пресс-службе МВД тогда
Также вечером 5 сентября стал недоступен и
Позже, 12 сентября, на сайте «Белорусские лотереи» появилось поздравление Светланы Тихановской с днем рождения. И в тот же день в Telegram-канале «Кибер Партізаны»
Однако назавтра, 14 сентября, Министерство по налогам и сборам
По данным ведомства, утром в понедельник наблюдались незначительные проблемы со входом в личные кабинеты пользователей. По информации TUT.BY, с подобными трудностями сталкивались и ранее юрлица, которые заходят в личные кабинеты по электронной цифровой подписи. При обновлении браузера, как правило, все срабатывало.
В ведомстве подчеркнули, что не видят предпосылок для сбоев в работе электронных сервисов, так как «они имеют достаточную защищенность».
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Позже в канале «киберпартизан» добавили, что «нечего броники в мирной стране закупать».
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