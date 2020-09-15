Сайты госзакупок и товарной биржи недоступны. Возможно, это сделали «киберпартизаны»

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 сентября, в Telegram-канале «Кибер Партизаны» появился опрос: «Открываются ли у вас сайты butb.by, goszakupki.by?». Большинство ответило «нет». При попытке открыть названные ресурсы либо выдает ошибку 504 gateway timeout (это код состояния HTTP, который появляется, когда один сервер не получает своевременный ответ от другого сервера, который действует как шлюз или прокси), либо появляется надпись, что «не удается получить доступ к сайту».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Сайт butb.by — это ресурс Белорусской универсальной товарной биржи. А goszakupki.by, как понятно из названия, сайт госзакупок.

Позже в канале «киберпартизан» добавили, что «нечего броники в мирной стране закупать», скорее всего, подразумевая запрос на сайте госзакупок от Мингорисполкома: учреждение планирует закупить партию бронежилетов на сумму 240 тысяч рублей. Мы сегодня уже рассказывали , для кого они могут предназначаться.

Напомним, что впервые о «киберпартизанах» белорусы услышали 3 сентября, когда на сайте МВД неизвестные изменили список разыскиваемых лиц, а именно: разместили объявления о розыске президента Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. После этого МВД приняло решение временно отключить внешнюю работу сайта, чтобы «сохранить все размещенные на нем материалы».

В пресс-службе МВД тогда сообщили , что «была предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем». По данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по ч. 1 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», которая предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до 3 месяцев. Сайт по-прежнему был недоступен днем 15 сентября.

Также вечером 5 сентября стал недоступен и официальный сайт Белорусской торгово-промышленной палаты — но до того на нем разместили сообщение от «киберпартизан Беларуси». Такое же появилось 9 сентября и на сайте Академии МВД.

Позже, 12 сентября, на сайте «Белорусские лотереи» появилось поздравление Светланы Тихановской с днем рождения. И в тот же день в Telegram-канале «Кибер Партізаны» появилось сообщение, что на налоговые сервисы могут совершить кибератаки, если 13 сентября будут задержания участников акций протестов.

Однако назавтра, 14 сентября, Министерство по налогам и сборам сообщило , что сайт ведомства и электронные сервисы работают в штатном режиме. То, что атаки на сайт и электронные сервисы МНС совершались, в ведомстве не отрицают, но акцентируют внимание на том, что сбоев в работе сервисов для пользователей нет.

По данным ведомства, утром в понедельник наблюдались незначительные проблемы со входом в личные кабинеты пользователей. По информации TUT.BY, с подобными трудностями сталкивались и ранее юрлица, которые заходят в личные кабинеты по электронной цифровой подписи. При обновлении браузера, как правило, все срабатывало.

В ведомстве подчеркнули, что не видят предпосылок для сбоев в работе электронных сервисов, так как «они имеют достаточную защищенность».