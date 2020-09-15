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Читатели сообщают о точечных сбоях в работе ЕРИП. Там говорят, что платежи проходят в полном объеме

15.09.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последние два дня читатели сообщают о временных сбоях по платежам через ЕРИП. Отметим, что они носят точечный и кратковременный характер. В ЕРИП говорят, что о каких-то проблемах речи не идет, платежи сейчас проходят в полном объеме.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Днем 15 сентября читательница Александра не могла провести платеж около получаса, потом он прошел. Похожая проблема утром возникла у читателя Станислава.

В ЕРИП заверили, что проблемы нет, а если какие-то сложности возникают, то они носят индивидуальный характер.

— Платежи проходят в полном объеме. Если у кого-то из читателей частные трудности, то есть смысл обратиться в контакт-центр для выяснения причин и того, на чьей стороне проблемы, — сказали в ЕРИП.

При этом в контакт-центре Альфа-Банка, где сегодня у наших читателей возникло затруднение с платежами, отметили, что проблема возникла со стороны ЕРИП, а не банка.

Если вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами с платежами, сообщите об этом в телеграм @Bobkov_tut.

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Если возникает проблема с платежом, ее можно попробовать решить через контакт-центр ЕРИП.
 
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