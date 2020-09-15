|
Читатели сообщают о точечных сбоях в работе ЕРИП. Там говорят, что платежи проходят в полном объеме
Источник материала: Tut.by
Последние два дня читатели сообщают о временных сбоях по платежам через ЕРИП. Отметим, что они носят точечный и кратковременный характер. В ЕРИП говорят, что о каких-то проблемах речи не идет, платежи сейчас проходят в полном объеме.
Днем 15 сентября читательница Александра не могла провести платеж около получаса, потом он прошел. Похожая проблема утром возникла у читателя Станислава.
В ЕРИП заверили, что проблемы нет, а если какие-то сложности возникают, то они носят индивидуальный характер.
— Платежи проходят в полном объеме. Если у кого-то из читателей частные трудности, то есть смысл обратиться в контакт-центр для выяснения причин и того, на чьей стороне проблемы, — сказали в ЕРИП.
При этом в контакт-центре Альфа-Банка, где сегодня у наших читателей возникло затруднение с платежами, отметили, что проблема возникла со стороны ЕРИП, а не банка.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если возникает проблема с платежом, ее можно попробовать решить через контакт-центр ЕРИП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)