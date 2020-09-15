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На Кижеватова грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил мужчину
Источник материала: Tut.by
Пенсионер погиб под колесами грузовика в Минске,
Авария произошла днем 15 сентября во дворе одного из домов на улице Кижеватова. По данным следствия, 60-летний водитель МАЗа при движении задним ходом сбил переходившего дорогу 74-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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