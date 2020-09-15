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На Кижеватова грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил мужчину

15.09.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пенсионер погиб под колесами грузовика в Минске, сообщили в Следственном комитете.


Авария произошла днем 15 сентября во дворе одного из домов на улице Кижеватова. По данным следствия, 60-летний водитель МАЗа при движении задним ходом сбил переходившего дорогу 74-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

СК просит граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, обратиться по телефонам: 8 017 389-55-55 и 8 033 333-67-19.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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