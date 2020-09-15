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12 белорусских компаний, в том числе из ИКТ-сферы, решили «эмигрировать» в Латвию

15.09.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сегодня уже 12 белорусских компаний, которые представляют отрасль информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и другие технологические отрасли, такие как «зеленая» энергетика, приняли решение о переносе своей деятельности в Латвию. Об этом говорится на сайте Министерства экономики Латвии.


Фото: pixabay.com

Министр экономики Янис Витенбергс отмечает, что в настоящее время ведомство работает над решениями, которые позволят белорусским компаниям как можно скорее перенести свою деятельность в Латвию. В частности, создана специальная группа, в рамках которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) в сотрудничестве с другими вовлеченными учреждениями в ускоренном порядке рассматривают заявки белорусских предпринимателей и предлагают возможные способы решения.

Текущие вопросы включают выдачу временных видов на жительство «высококвалифицированным специалистам и членам их семей», оформление так называемых стартап-виз, открытие банковских счетов и другое.

На сегодняшний день уже 12 белорусских компаний приняли решение о переносе своей деятельности в Латвию. Эти организации представляют индустрию информационных и коммуникационных технологий и другие области, такие как зеленая энергетика. Некоторые компании имеют право на получение статуса стартапа.

Эти компании планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

Отмечается, что поскольку политическая ситуация в Беларуси изменилась, ЛАИР мобилизовало свои ресурсы. На сегодняшний день углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц, в этих организациях в Беларуси сейчас работают более 4000 человек.

30 из этих компаний трудятся в сфере ИТ, и 25 — производственные организации.

Несколько латвийских муниципалитетов также сделали предложения белорусским предпринимателям, которых обслуживает ЛАИР.

 
 
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