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Власти хотят повысить некоторые налоги для физлиц и предпринимателей
Источник материала: Tut.by
Власти рассматривают возможность повысить некоторые налоги для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет в том числе о фиксированном налоге для тех, кто сдает в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, а также о едином налоге с ИП и иных физлиц (его платят, к примеру, репетиторы). Власти также хотят повысить средние ставки земельного налога по районам. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.
Как предлагают изменить налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи
К примеру, ставку подоходного налога с физлиц за сдачу в аренду одного жилого
К примеру, в Новополоцке сейчас налог составляет 20 рублей, а в Полоцке и Орше — 15 рублей.
При этом в проекте закона для Минска и областных центров мы не нашли деление ставок этого подоходного налога по экономико-планировочным зонам. К примеру, сейчас в столице 5 экономико-планировочных зон, для каждой своя ставка налога за сдачу в аренду одного жилого помещения — от 18,5 до 32,5 рубля. В проекте закона указана ставка налога за сдачу в аренду жилья в 34,1 рубля, а гаража — 11 рублей (в областных центрах — 8,8 рубля).
Как хотят повысить единый налог для ИП и физлиц
Власти также хотят повысить единый налог с ИП и иных физлиц. К примеру, за репетиторство в Минске предлагается поднять сбор до 40 рублей (
Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске хотят поднять до 115 рублей (сейчас — 97 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля.
Также предлагается повысить средние ставки земельного налога по районам — на 4,8%. Они применяются, если отсутствует кадастровая оценка на земли.
Напомним, власти также
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Власти рассматривают возможность повысить некоторые налоги для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет в том числе о фиксированном налоге для тех,...
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