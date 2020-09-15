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Власти хотят повысить некоторые налоги для физлиц и предпринимателей

15.09.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти рассматривают возможность повысить некоторые налоги для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет в том числе о фиксированном налоге для тех, кто сдает в аренду квартиры, дачи, гаражи и парковочные места, а также о едином налоге с ИП и иных физлиц (его платят, к примеру, репетиторы). Власти также хотят повысить средние ставки земельного налога по районам. Подобное предложение содержится в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как предлагают изменить налоги для сдающих в аренду квартиры и гаражи

К примеру, ставку подоходного налога с физлиц за сдачу в аренду одного жилого
помещения в областных центрах хотят поднять до 32 рублей, а в таких городах, как Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск, — до 21 рубля.

К примеру, в Новополоцке сейчас налог составляет 20 рублей, а в Полоцке и Орше — 15 рублей.

При этом в проекте закона для Минска и областных центров мы не нашли деление ставок этого подоходного налога по экономико-планировочным зонам. К примеру, сейчас в столице 5 экономико-планировочных зон, для каждой своя ставка налога за сдачу в аренду одного жилого помещения — от 18,5 до 32,5 рубля. В проекте закона указана ставка налога за сдачу в аренду жилья в 34,1 рубля, а гаража — 11 рублей (в областных центрах — 8,8 рубля).

Как хотят повысить единый налог для ИП и физлиц

Власти также хотят повысить единый налог с ИП и иных физлиц. К примеру, за репетиторство в Минске предлагается поднять сбор до 40 рублей (сейчас — 36), в областных городах и Минском районе — до 35 рублей (к примеру, в Бресте сейчас — 27,02 рубля, а в Минском районе — 30 рублей).

Единый налог за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске хотят поднять до 115 рублей (сейчас — 97 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 101 рубля.

Также предлагается повысить средние ставки земельного налога по районам — на 4,8%. Они применяются, если отсутствует кадастровая оценка на земли.

Напомним, власти также хотят увеличить подоходный налог для владельцев усадеб и ремесленников. Размер сбора предлагают поднять с одной базовой величины до четырех в год — с 27 до 108 рублей. 

Также рассматривается возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Возможное повышение ставок акцизов отразится на розничных ценах. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Власти рассматривают возможность повысить некоторые налоги для физлиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет в том числе о фиксированном налоге для тех,...
 
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