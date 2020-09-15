«Нас не ломают, тестируем сайт на уязвимости». Что происходит с сайтом товарной биржи?

Источник материала: Onliner

В сети появилась информация о том, что взлому подвергся сайт Белорусской универсальной товарной биржи. Действительно, сайт работает нестабильно, иногда выдает ошибку 502, не грузится. На возможные проблемы с сайтом намекали анонимные «айтишники, которые называют себя „киберпартизанами“». В пресс-службе биржи корреспонденту Onliner сообщили, что ситуация под контролем.

— Если вы хотите спросить, ломают ли нас, то «нет». Идет тестирование сайта на уязвимости, — сказали нам в пресс-службе.

Также 502-ю ошибку периодически выдает сайт госзакупок. В службе технической поддержки сообщили, что на сайте ведутся работы. Их характер пояснить не смогли. Посоветовали попробовать зайти на сайт через полчаса.

(будет дополнено)