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«Нас не ломают, тестируем сайт на уязвимости». Что происходит с сайтом товарной биржи?
Источник материала: Onliner
В сети появилась информация о том, что взлому подвергся сайт Белорусской универсальной товарной биржи. Действительно, сайт работает нестабильно, иногда выдает ошибку 502, не грузится. На возможные проблемы с сайтом намекали анонимные «айтишники, которые называют себя „киберпартизанами“». В пресс-службе биржи корреспонденту Onliner сообщили, что ситуация под контролем.
— Если вы хотите спросить, ломают ли нас, то «нет». Идет тестирование сайта на уязвимости, — сказали нам в пресс-службе.
Также 502-ю ошибку периодически выдает сайт госзакупок. В службе технической поддержки сообщили, что на сайте ведутся работы. Их характер пояснить не смогли. Посоветовали попробовать зайти на сайт через полчаса.
(будет дополнено)
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В сети появилась информация о том, что взлому подвергся сайт Белорусской универсальной товарной биржи. Действительно, сайт работает нестабильно, иногда выдает...
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