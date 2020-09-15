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МВД: мужчина публично оскорбил сотрудника ГАИ. Возбуждено уголовное дело (видео)

15.09.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Субботним июльским вечером 21-летний житель Хойников дома коротал время в кругу друзей. А за окном сотрудник ГАИ нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения. Не выходя из квартиры, молодой человек записал видео с оскорблениями милиционера, а затем разместил ролик на своей странице в социальной сети Instagram», — рассказали в МВД.

Увидев пост, сотрудники РОВД обратились в управление собственной безопасности. Там видео изучили и назначили экспертизу, которая подтвердила, что сказанные владельцем аккаунта слова носят оскорбительный характер.

— Следователи дали правовую оценку действиям мужчины. За публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей возбуждено уголовное дело, — сообщили в МВД.

 
 
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«Субботним июльским вечером 21-летний житель Хойников дома коротал время в кругу друзей. А за окном сотрудник ГАИ нес службу по обеспечению безопасности дорожного...
 
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