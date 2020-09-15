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Останки пещерного медведя возрастом 39 500 лет нашли в Якутии

15.09.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Впервые ученым удалось найти останки медведя, погибшего десятки тысяч лет назад, с целыми мягкими тканями. Останки обнаружены на одном из островов Якутии. Ученые Северо-Восточного федерального университета надеются извлечь ДНК животного, сообщает сайт вуза. До этого удавалось находить только кости пещерных медведей.

— Сегодня это первая и единственная находка в своем роде — целая туша медведя с мягкими тканями. Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте, даже нос. Раньше находили только черепа и кости. Эта находка имеет огромное значение для всего мира,отметила Елена Григорьева, одна из задействованных в исследовании ученых. На останки наткнулся оленевод.

Пещерные медведи вымерли около 15 000 лет назад. Предварительный анализ останков показывает, что конкретно этот медведь умер в промежутке от 22 000 до 39 500 лет назад. Для уточнения даты будет проведен радиоуглеродный анализ.

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Впервые ученым удалось найти останки медведя, погибшего десятки тысяч лет назад, с целыми мягкими тканями. Останки обнаружены на одном из островов Якутии. Ученые...
 
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