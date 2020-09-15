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Ребенок выскочил на проезжую часть во дворе и попал под машину. Дело в отношении водителя прекращено (видео)
Источник материала: Onliner
Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование дорожно-транспортного происшествия,
В результате ДТП мальчику причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. Как сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская, в настоящий момент ребенок уже завершил лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований следователи пришли к выводу, что водитель легкового автомобиля двигался по двору с допустимой скоростью и не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения мер экстренного торможения транспортного средства с момента возникновения опасности для движения — внезапного появления ребенка на проезжей части.
В ходе расследования уголовного дела следователями допрошены свидетели происшествия, изучена и приобщена к материалам уголовного дела запись камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома, проведен следственный эксперимент. К материалам уголовного дела приобщены заключения ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.
— На основании тщательного анализа всех установленных фактических данных следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях водителя уголовно наказуемого деяния. Предварительное расследование по уголовному делу прекращено, — рассказали в СК.
Там также добавили, что собственник автомобиля Opel, который ограничивал обзорность дороги, и еще трое собственников стоявших рядом автомобилей привлечены сотрудниками ГАИ к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства (ч. 1 ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях).
УСК по городу Минску обращает внимание водителей, что с началом учебного года значительно увеличивается вероятность совершения ДТП, связанных с наездом на несовершеннолетних, и призывает проявить повышенную осторожность при движении на участках дорог вблизи учебных заведений и жилых застроек.
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Ребенок выскочил на проезжую часть во дворе и попал под машину. Дело в отношении водителя прекращено (видео)
Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 27 мая во дворе одного из домов...
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