Ребенок выскочил на проезжую часть во дворе и попал под машину. Дело в отношении водителя прекращено (видео)

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 27 мая во дворе одного из домов на улице Козыревской в Минске. 7-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля. В этот момент по двору двигался автомобиль Nissan Almera под управлением 43-летнего мужчины, который совершил наезд на ребенка.

В результате ДТП мальчику причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. Как сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская, в настоящий момент ребенок уже завершил лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По результатам следственного эксперимента и экспертных исследований следователи пришли к выводу, что водитель легкового автомобиля двигался по двору с допустимой скоростью и не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения мер экстренного торможения транспортного средства с момента возникновения опасности для движения — внезапного появления ребенка на проезжей части.

В ходе расследования уголовного дела следователями допрошены свидетели происшествия, изучена и приобщена к материалам уголовного дела запись камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома, проведен следственный эксперимент. К материалам уголовного дела приобщены заключения ряда экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

— На основании тщательного анализа всех установленных фактических данных следствие пришло к выводу об отсутствии в действиях водителя уголовно наказуемого деяния. Предварительное расследование по уголовному делу прекращено, — рассказали в СК.

Там также добавили, что собственник автомобиля Opel, который ограничивал обзорность дороги, и еще трое собственников стоявших рядом автомобилей привлечены сотрудниками ГАИ к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства (ч. 1 ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях).

УСК по городу Минску обращает внимание водителей, что с началом учебного года значительно увеличивается вероятность совершения ДТП, связанных с наездом на несовершеннолетних, и призывает проявить повышенную осторожность при движении на участках дорог вблизи учебных заведений и жилых застроек.