|
После проверки МАРТ "Медтехнику" оштрафовали на 21,5 тысячи рублей
15.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. В отношении должностных лиц УП "Медтехника" города Гродно, которые проводили государственные закупки с отклонениями от действующего законодательства, составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
По решению суда организаторы и члены комиссии по проведению процедур закупок получили предупреждения и штрафы от 27 до 81 рубля. Также по итогам проверки МАРТ на предприятии обнаружили нарушения правил осуществления розничной торговли, факты хранения просроченного товара и превышение предельных надбавок при оптовой реализации медицинской ваты, бинтов, геля для УЗИ, мононитей и дезинфицирующих средств.
За хранение товаров с истекшим сроком годности предприятию придется выплатить 270 рублей штрафа. За необоснованное завышение цен штраф ощутимо выше – 21 556 рублей.
Напомним, гродненское УП "Медтехника" входит в состав госкомпании "Белмедтехника". Предприятие занимается закупкой, а также оптовой и розничной продажей медицинских изделий от шприцов до аппаратов искусственной вентиляции легких.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты ведомства во время выборочного мониторинга выявили на предприятии в Гродно ряд нарушений в розничной торговле и проведении госзакупок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)