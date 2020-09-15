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После проверки МАРТ "Медтехнику" оштрафовали на 21,5 тысячи рублей

15.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. В отношении должностных лиц УП "Медтехника" города Гродно, которые проводили государственные закупки с отклонениями от действующего законодательства, составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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По решению суда организаторы и члены комиссии по проведению процедур закупок получили предупреждения и штрафы от 27 до 81 рубля. Также по итогам проверки МАРТ на предприятии обнаружили нарушения правил осуществления розничной торговли, факты хранения просроченного товара и превышение предельных надбавок при оптовой реализации медицинской ваты, бинтов, геля для УЗИ, мононитей и дезинфицирующих средств.

За хранение товаров с истекшим сроком годности предприятию придется выплатить 270 рублей штрафа. За необоснованное завышение цен штраф ощутимо выше – 21 556 рублей.

Напомним, гродненское УП "Медтехника" входит в состав госкомпании "Белмедтехника". Предприятие занимается закупкой, а также оптовой и розничной продажей медицинских изделий от шприцов до аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Специалисты ведомства во время выборочного мониторинга выявили на предприятии в Гродно ряд нарушений в розничной торговле и проведении госзакупок.
 
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