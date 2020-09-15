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Ватикан настаивает на возвращении митрополита Кондрусевича в Беларусь
15.09.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Ватикан настаивает на возвращении митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларусь, об этом заявил во вторник госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.
"В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ могу вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой", - цитирует его портал
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам Паролина, тема возвращения Кондрусевича обсуждалась во время визита в Минск Секретаря Святого престола по связям с государствами архиепископа Пола Галахера. Он также рассказал, что белорусские власти подтвердили Галахеру, что
"Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту Папы Римского. Я думаю, что это один из визитов, который Папа рассмотрит", - заявил кардинал Пьетро Паролин.
Напомним, в конце августа главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники
Позже стало известно, что
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Святой Престол вынужден вмешаться в дело архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которого отказались впускать на территорию республики.
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