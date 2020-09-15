Ватикан настаивает на возвращении митрополита Кондрусевича в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Ватикан настаивает на возвращении митрополита Тадеуша Кондрусевича в Беларусь, об этом заявил во вторник госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

"В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ могу вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой", - цитирует его портал Vatican News .

По словам Паролина, тема возвращения Кондрусевича обсуждалась во время визита в Минск Секретаря Святого престола по связям с государствами архиепископа Пола Галахера. Он также рассказал, что белорусские власти подтвердили Галахеру, что приглашают посетить республику Папу Франциска. Кардинал заверил, что это один из визитов, который будет рассматриваться главой католической церкви.

"Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту Папы Римского. Я думаю, что это один из визитов, который Папа рассмотрит", - заявил кардинал Пьетро Паролин.

Напомним, в конце августа главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники не пустили в страну , когда он возвращался из Польши. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что митрополит попал в список невъездных общий для Беларуси и России.

Позже стало известно, что МВД Беларуси признало белорусский паспорт архиепископа недействительным. В ведомстве также пояснили, что в данный момент выясняют, является ли Кондрусевич гражданином Беларуси или нет.

Читайте также: