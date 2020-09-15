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Грузовик насмерть сбил пенсионера на ул. Кижеватова в Минске

15.09.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Грузовая машина наехала на 74-летнего мужчину во дворе одного из домов на ул. Кижеватова днем 15 сентября.

Грузовик насмерть сбил пенсионера на ул. Кижеватова в Минске
Фото: СК

По данным пресс-службы СК, 60-летний водитель МАЗа двигался задним ходом и наехал на мужчину, который переходил проезжую часть. Пешеход скончался от полученных телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело.

 
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Грузовая машина наехала на 74-летнего мужчину во дворе одного из домов на ул. Кижеватова днем 15 сентября.
 
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