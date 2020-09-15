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Грузовик насмерть сбил пенсионера на ул. Кижеватова в Минске
Источник материала: Навiны
Грузовая машина наехала на 74-летнего мужчину во дворе одного из домов на ул. Кижеватова днем 15 сентября.
По данным пресс-службы СК, 60-летний водитель МАЗа двигался задним ходом и наехал на мужчину, который переходил проезжую часть. Пешеход скончался от полученных телесных повреждений.
Возбуждено уголовное дело.
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Грузовая машина наехала на 74-летнего мужчину во дворе одного из домов на ул. Кижеватова днем 15 сентября.
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