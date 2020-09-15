ЕС предложил создать «список Навального»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил назвать создаваемый глобальный режим санкций за нарушение прав человека по имени российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского».

Такую инициативу он озвучил во время выступления на сессии Европарламента во вторник, 15 сентября, передает «Новое время» .