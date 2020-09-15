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ЕС предложил создать «список Навального»
Источник материала: Навiны
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил назвать создаваемый глобальный режим санкций за нарушение прав человека по имени российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского».
Такую инициативу он озвучил во время выступления на сессии Европарламента во вторник, 15 сентября, передает
Напомним, лидера российской оппозиции Алексея Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Политика госпитализировали в бессознательном состоянии в Омске утром 20 августа. Два дня российские врачи отказывались признать отравление Навального и не давали разрешение на его эвакуацию в Германию. 22 августа самолет с политиком
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил назвать создаваемый глобальный режим санкций за нарушение прав человека по имени российского оппозиционера...
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