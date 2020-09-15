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VOKA покажет в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Динамо-Брест»

15.09.2020 15:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

16 сентября брестское «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Матч в прямой трансляции покажет видеосервис VOKA.

VOKA покажет в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Динамо-Брест»

Брестское «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов после победы над боснийским клубом «Сараево». За выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов брестчан ждет противостояние с одной из старейших и наиболее титулованных команд Израиля.

Матч пройдет в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» и начнется в 20:00 по минскому времени.

Присутствовать на матче вживую болельщики обеих команд не смогут: в связи с эпидемиологической ситуацией в мире игра пройдет без зрителей. Однако все самые яркие моменты встречи смогут увидеть зрители VOKA.

Для этого достаточно запустить приложение VOKA на телевизорах со SMART TV, Android TV или с ТВ приставкой с ОС Android, смартфоне либо планшете в мобильном приложении VOKА или на сайте voka.tv.

Просмотр доступен для подписчиков VOKA, первые 30 дней подписки «Спорт» или «Все включено» — бесплатно.

 
 
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16 сентября брестское «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с израильским «Маккаби» из Тель-Авива. Матч в прямой трансляции покажет...
 
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