СК не будет наказывать таксиста, сбившего ребенка на улице Козыревской в Минске

Следователи не нашли в действиях водителя, который во дворе дома на ул. Козыревской, сбил 7-летнего мальчика, уголовно наказуемого деяния.



Фото: СК

По информации пресс-службы ведомства, водитель Nissan Almera вечером 27 мая текущего года наехал на ребенка. Мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. В результате наезда он получил тяжкие телесные повреждения.

Следствие пришло к выводу, что водитель ехал по двору с допустимой скоростью и не мог предотвратить наезд на ребенка, применив экстренное торможение. Таким образом, в действиях водителя отсутствует уголовно наказуемое деяние, предварительное расследование по уголовному делу прекращено.

Собственник машины, из-за которой мальчик выбежал на проезжую часть, и еще трое владельцев припаркованных рядом с ним в день ДТП авто привлечены к административной ответственности.