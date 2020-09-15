В ПАСЕ обсудили возможную помощь Совета Европы в разрешении белорусского кризиса

Главы делегаций стран — членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 15 сентября в режиме видеоконференции обсудили ситуацию в Беларуси и потенциальную помощь Совета Европы в разрешении белорусского кризиса. Трансляция дискуссии велась на сайте СЕ.

Глава делегации Финляндии в ПАСЕ Киммо Кильюнен, который инициировал обсуждение белорусского вопроса, отметил, что ситуация в Беларуси сегодня «обсуждается в различных органах Совета Европы, и на этот счет выпущен ряд заявлений».

«Во всех заявлениях подчеркивается готовность механизмов Совета Европы и его инструментария оказывать поддержку в мирном урегулировании этого кризиса, — сказал он. — Мы все согласны, что [Беларуси] необходимы устойчивые перемены, и они могут быть реализованы только в мирном процессе. Использование силы в любой форме неприемлемо. Подавление и насилие в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ никогда не будет для нас приемлемым, будь то в ходе или после выборов. Должны быть освобождены все политзаключенные. Подчеркиваю, что главным предметом изменений должен быть диалог и сотрудничество со всеми соответствующими сторонами».

«В любой демократической стране могут происходить изменения политических полномочий, — добавил представитель Финляндии. — В представительной демократии воля народа выражается на выборах, но недостаточно лишь одной организации выборов. Выборы должны проходить в соответствии с демократическими принципами. Беларусь обязалась придерживаться принципов, заявленных в Копенгагенском документе ОБСЕ, а это означает, что у оппозиции должны быть такие же права, как и у правящих сил, в том числе право оспаривать действия тех, кто находится у власти, право вносить предложения по организации мирного процесса. Но реальность такова, что в Беларуси не соблюдаются права оппозиции».

Кальюнен подчеркнул, что сегодняшняя дискуссия призвана послать белорусским властям «четкий сигнал» о необходимости «прекратить насилие, а также разрушительную и враждебную риторику в отношении собственного народа».

Председатель делегации Великобритании в ПАСЕ Роджер Гейл высказался о российском факторе в контексте ситуации в Беларуси. «Многие помнят, как Россия способствовала разрешению событий в Венгрии, Чехословакии, — сказал он. — Я думаю, что Совет Европы должен рассмотреть проблему возможной «помощи» России в Беларуси. Я бы хотел получить от российских коллег очень четкое подтверждение, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела и выборы суверенной Беларуси».

Александр Поцей, глава делегации Польши, рассказал, что в 2016 году он входил в состав наблюдательной миссии на парламентских выборах в Беларуси. «Мы пришли к заключению, что с точки зрения демократии это были наихудшие выборы, за которыми мы когда-либо наблюдали, — констатировал польский парламентарий. — Те, кто хочет апеллировать к результатам прошедших в Беларуси президентских выборов и утверждать, что господин Лукашенко получил 80% голосов, должны ознакомиться с тем докладом нашей наблюдательной миссии».

Поцей отметил, что «на последних выборах в коммунистической Польше 100% голосов получили партии, которые были связаны с коммунистическим режимом, а на первых демократических выборах в 1989 году 99% граждан проголосовали против того режима». Аналогичная ситуация, предполагает он, может быть и в Беларуси в условиях новых справедливых выборов.

Председатель делегации Венгрии в ПАСЕ Жолт Немет заявил, что «сейчас самое время выразить солидарность с белорусским народом перед лицом тех достойных сожаления событий, которые происходят». По его мнению, СЕ должен сыграть «важную роль в широком политическом диалоге в Беларуси».

Иньерд Скоу, глава делегации Норвегии, констатировала, что «жесткие действия белорусских властей после выборов» требуют «самого серьезного осуждения». «Я хотела бы призвать белорусские власти незамедлительно освободить политзаключенных и провести политический диалоги с оппозиционными силами, — сказала Скоу. — Необходимо также провести политические реформы, чтобы обеспечить честные и свободные выборы в будущем. И очень хорошо, что люди демонстрируют желание того же мирными способами, это показывает их приверженность миру и демократии».

«Мы, как парламентарии ПАСЕ, должны сделать все необходимое, чтобы поддержать людей, стремящихся к демократическим изменениям. Сейчас мы должны усилить поддержку народа Беларуси, мы хотим видеть ее членом нашей организации, хотим, чтобы белорусский народ пользовался всеми преимуществами такого членства. У Совета Европы есть богатый опыт в области демократии, верховенства права и прав человека, и мы можем значительным образом помочь в процессе демократизации Беларуси», — подчеркнула Иньерд Скоу.

Председатель делегации Исландии Роза Бьорк Бриньолфсдоттир заявила, что сложившася в Беларуси «непростая ситуация» может привести к конфликту в стране. Кроме того, по ее мнению, «нельзя исключить и военного вмешательства других стран». «Необходимо содействовать освобождению политзаключенных, оказывать политическое давление, — убеждена она. — Министры иностранных дел стран Совета Европы должны четко сказать, что подобное поведение властей Беларуси совершенно неприемлемо».

«Мы надеемся, что Беларусь пойдет по пути демократии, и приветствуем обсуждение вопроса о направлении делегации в Минск для переговоров о мирном урегулировании ситуации. Нужно, чтобы власти и оппозиция согласовали проведение новых выборов, и мы надеемся, что Совет Европы сможет чем-то помочь, если они договорятся. Необходимо мирное разрешение кризиса, и мы готовы помогать, в том числе в плане реформ законодательства. Совет Европы может очень много предложить, у нас много ресурсов для оказания помощи в этой сложной ситуации в Беларуси», — заявила Бриньолфсдоттир.

Елизавета Ясько, председатель делегации Украины, подчеркнула, что «народ Беларуси нуждается в международной поддержке». «Мы поддерживаем тех, кто выходит на улицу отстаивать демократию и свободу, защищать права человека и международные права, — заверила она. — Сейчас мы должны действовать, и в первую очередь нужно осудить насилие. Я поддерживаю идею санкционного списка в отношении ответственных за насилие в Беларуси. Мы бы могли обеспечить механизм мониторинга, с помощью которого можно было бы отслеживать случаи нарушений прав человека в Беларуси. Меня также тревожит российское вмешательство в дела Беларуси, это может быть очень опасно, мы не должны молчать об этом».

В конце дискуссии Киммо Кильюнен отметил, что Совет Европы может поддержать демократизацию Беларуси различными способами. «Венецианская комиссия может способствовать проведению конституционных изменений, оказать техническую поддержку в плане изменения избирательного законодательства», — сказал он.