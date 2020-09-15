Есть ли жизнь на Марсе? Пока не знаем, а вот на Венере вроде нашли









Международная группа астрономов объявила о выявлении редкой газовой молекулы, фосфина, в облаках над Венерой, что может быть первым достоверным свидетельством существования внеземной жизни в Солнечной системе.





Исследователи сообщили, что на Земле фосфин производится только промышленным способом или вырабатывается микроорганизмами, обитающими в бескислородной среде.





Международная группа, в которую входят исследователи из Великобритании, США и Японии, опубликовала свои результаты в двух изданиях – журналах Nature и Astrobiology.





Фосфин был впервые обнаружен в ходе наблюдений, проведенных астрономом Кардиффского университета Джейн Гривз на Гавайях. После этого открытие было подтверждено с помощью более чувствительного радиотелескопа в Чили.





По оценкам ученых, фосфин существует в облаках Венеры в небольшой концентрации, лишь около 20 молекул на миллиард. Тем не менее, проведя несколько расчетов, ученые установили, что на планете нет небиологических источников, которые могли бы объяснить уровень фосфина, обнаруженный в атмосфере.