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Есть ли жизнь на Марсе? Пока не знаем, а вот на Венере вроде нашли

15.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В атмосфере Венеры обнаружено вещество, которое на Земле вырабатывают микроорганизмы или производят промышленным способом



Международная группа астрономов объявила о выявлении редкой газовой молекулы, фосфина, в облаках над Венерой, что может быть первым достоверным свидетельством существования внеземной жизни в Солнечной системе.

Исследователи сообщили, что на Земле фосфин производится только промышленным способом или вырабатывается микроорганизмами, обитающими в бескислородной среде.

Международная группа, в которую входят исследователи из Великобритании, США и Японии, опубликовала свои результаты в двух изданиях – журналах Nature и Astrobiology.

Фосфин был впервые обнаружен в ходе наблюдений, проведенных астрономом Кардиффского университета Джейн Гривз на Гавайях. После этого открытие было подтверждено с помощью более чувствительного радиотелескопа в Чили.

По оценкам ученых, фосфин существует в облаках Венеры в небольшой концентрации, лишь около 20 молекул на миллиард. Тем не менее, проведя несколько расчетов, ученые установили, что на планете нет небиологических источников, которые могли бы объяснить уровень фосфина, обнаруженный в атмосфере.
 
 
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В атмосфере Венеры обнаружено вещество, которое на Земле вырабатывают микроорганизмы или производят промышленным способом
 
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