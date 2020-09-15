ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родителям на заметку: по детсадам ходят милиционеры и зомбируют наших детей

15.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Человек в милицейской форме в присутствии двух женщин что-то рассказывает группе детей, сидящих на скамейках. Эта фотография бурно обсуждается в телеграм-чатах, участники иронизируют: “Милиция добралась и до детских садиков”.



Фото сделано в яслях-саду № 344 МинскаЕврорадио позвонило в учебное заведение.

— Что за фотография? — уточняет заведующая Инна Радюк.

— В интернете можно найти. Там дети сидят на скамейках, а перед ними стоит милиционер.

— Где такое фото появилось?

— В чатах.

— Слушайте, эти чаты родительские уже надоели! Пусть бы пришли ко мне и спросили, где какие мероприятия и что происходит. Извините, я никакую информацию давать не буду! Реально, уже всякую ерунду друг другу пересылают.

— То есть это неправда? Ничего такого в вашем садике не проходило?

— А что тут такого? Это что — преступление?

— Я не говорю, что это преступление. Сотрудник милиции стоит перед детьми…

— И что?

— Это было или нет?

— И что, нельзя никаких развлечений?

— Так это развлечение такое?

— Всё! До свидания!

На этом наш разговор закончился: Инна Радюк бросила трубку.

Как рассказал Еврорадио родитель одного из детей на данном снимке, это был сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних, который беседовал с дошкольниками на тему правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек в милицейской форме в присутствии двух женщин что-то рассказывает группе детей, сидящих на скамейках. Эта фотография бурно обсуждается в телеграм-чатах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
VOKA покажет в прямом эфире матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Динамо-Брест»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика