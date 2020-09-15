Родителям на заметку: по детсадам ходят милиционеры и зомбируют наших детей









Еврорадио позвонило в учебное заведение. Фото сделано в яслях-саду № 344 Минска позвонило в учебное заведение.





— Что за фотография? — уточняет заведующая Инна Радюк.





— В интернете можно найти. Там дети сидят на скамейках, а перед ними стоит милиционер.





— Где такое фото появилось?





— В чатах.





— Слушайте, эти чаты родительские уже надоели! Пусть бы пришли ко мне и спросили, где какие мероприятия и что происходит. Извините, я никакую информацию давать не буду! Реально, уже всякую ерунду друг другу пересылают.





— То есть это неправда? Ничего такого в вашем садике не проходило?





— А что тут такого? Это что — преступление?





— Я не говорю, что это преступление. Сотрудник милиции стоит перед детьми…





— И что?





— Это было или нет?





— И что, нельзя никаких развлечений?





— Так это развлечение такое?





— Всё! До свидания!





На этом наш разговор закончился: Инна Радюк бросила трубку.





Как рассказал Еврорадио родитель одного из детей на данном снимке, это был сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних, который беседовал с дошкольниками на тему правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности.