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Опубликовано первое фото Навального после выхода из комы

15.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политик Алексей Навальный опубликовал свою первую фотографию после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite. По его словам, он уже может самостоятельно дышать.

На своей странице в Instagram Навальный опубликовал фото из больничной палаты, где он находится в окружении своей семьи.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось», – написал он.


Ранее в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. СМИ сообщали, что Навальный не намерен эмигрировать в Германию и планирует вернуться в Россию.

В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».
 
 
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Российский политик Алексей Навальный опубликовал свою первую фотографию после того, как он вышел из комы в берлинской клинике Charite. По его словам, он уже может...
 
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