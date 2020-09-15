Сразу звонить в 102? Объясняем, что делать, если из квартиры соседа выходят люди в балаклавах

Источник материала: Tut.by

Сегодня в подъезде дома на Сморговском тракте, 1, местная жительница увидела людей в балаклавах и без опознавательных знаков, которые выходят из квартиры. Во время диалога один из них сказал ей, что они из милиции и проводят следственные действия, но отказался показать документы. Рассказываем, кто и что имеет право требовать в такой ситуации, а также о том, как вести себя, если вы увидите в подъезде неизвестных, которые либо выходят из квартиры соседа, либо вскрывают дверь.



Фото: TUT.BY

Что произошло на Сморговском тракте?

В подъезд дома по адресу: Сморговский тракт, 1, вошли несколько человек в штатском и балаклавах. Они представились сотрудниками милиции и сообщили, что «здесь проводится следственное действие на основании санкции прокурора». В этом подъезде проживает ранее задержанный у «площади перемен» Степан Латыпов. Вот такой диалог был у местной жительницы с неизвестными:

— Мы же вам говорим, мы не бандиты, мы из милиции.

— Так, а покажите что-нибудь, что вы из милиции.

— Зачем вам это?

— Чтобы знать, что вы — милиция.

— Я же вас не трогаю, не общаюсь, чего вы ко мне лезете-то?

Кто и что обязан?

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы поговорили с бывшим работником силовых структур, который неоднократно проводил следственные действия, а также с юристом. На основании их слов мы коротко опишем права, обязанности и возможные сценарии.

Если вы видите, что из соседней квартиры выходят незнакомые вам лица, то вы, конечно, можете уточнить, кто они. Но они при этом не обязаны вам представляться. Вы же не обязаны рассказывать о себе незнакомцу на улице.

Но даже если это сотрудники милиции, то они не обязаны представляться или показывать удостоверение, если вы не собственник квартиры, из которой они выходят. То же самое и с санкцией прокурора или постановлением следователя. Эти документы они обязаны показывать только собственнику либо участникам процесса. Например — адвокату, понятым.

Представляться же они должны в том случае, если они нарушают ваши права, например не выпускают из квартиры на лестничную площадку.

Что делать, если не представляются?

Если неизвестные люди вскрывают квартиру, выходят из нее и отказываются представляться, то вы можете звонить в милицию. Особенно если у вас есть подозрение, что эти люди совершают правонарушение.

Но тут стоит трезво оценить риски. Например, если неизвестные сказали вам, что они из милиции и проводят следственные действия, то ваш звонок в 102 в итоге может быть квалифицирован как ложный вызов. А за это предусмотрена административная ответственность.

Можно возмутиться: но они же не представились! Но, как мы написали выше, они и не обязаны этого делать.

Поэтому если вы решили звонить в 102, то подробно расскажите, что вам отвечали неизвестные. На основании этой информации милиция принимает решение, какие неотложные меры реагирования принимать.

Могут ли следственные действия проводить без формы?

Да, могут. Этот момент вообще ничем не регламентирован. Что же касается масок, то снимать они их обязаны только перед участниками процесса — теми же понятыми, чтобы они могли сверить лицо на удостоверении с реальным лицом.

К слову, сами понятые должны присутствовать при процедуре обыска от начала до конца. Поэтому, если вы видите группу людей возле квартиры соседа и они говорят вам, что они из милиции и проводят следственные действия, то вы можете попросить откликнуться понятых. Инструкций молчать у них может и не быть.