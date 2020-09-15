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Основатель Wargaming рассказал, собирается ли компания уходить из Беларуси

15.09.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель и генеральный директор Wargaming Виктор Кислый в честь десятилетнего юбилея World of Tanks дал интервью российскому изданию «Канобу». В нем затронули тему происходящих в Беларуси событий и реакции компании на них. Приводим выдержки из материала издания.


Автор «Канобу» спросил у топ-менеджера, «как будет существовать Wargaming как крупнейшая IT-компания страны в новой политической реальности». Виктор ответил, что «мы в политике никак не участвуем как компания, мы делаем игры. Частные граждане любых стран могут выражать свое мнение. Оценивать политику — не наше дело».

Глава компании добавил, что не говорит о релокации компании. Но отметил, что «есть группа разработчиков, которая может захотеть переехать. Они могут подойти ко мне и поговорить. Если они чувствуют, что им будет комфортнее в другом месте, то мы как компания всем им поможем».

В ответ на вопрос, как главе компании хотелось бы видеть будущее, Виктор ответил: «В Wargaming вполне очевидно понимают какие-то риски: интернет отключали на пару дней, да и сейчас — то потухнет, то заработает. Мы не можем работать, когда нет интернета. Но у нас есть 17 офисов по всему миру. И если нужно будет некоторое перераспределение мощностей, то мы сделаем это. Но мы и раньше это делали, без всяких катаклизмов. Сейчас, конечно, обстановка более напряженная».

В конце топ-менеджер еще раз подчеркнул, что из Минска уходить в Wargaming не собираются. Вместе с тем в компании «делают все, чтобы никто из сотрудников в этот напряженный момент не пострадал».

 
Теги: Минск
 
 
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Топ-менеджер подчеркнул, что из Минска уходить Wargaming не собирается.
 
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