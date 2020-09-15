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Новые пикник-сеты в каталоге. Пицца на дровах, гриль и бургеры
Источник материала: Onliner
Приятного аппетита! В Каталоге Onliner появилась новая вкусная страница с
Рассказываем подробнее о сетах.
1. Бар MJOD подготовил
• Пицца Маргарита с песто, приготовленная в печи на дровах • Хрустящие куриные наггетсы, луковые кольца, картофель фри с сыром Пармезан. Подаётся с соусами сладкий Чили и горчичный Айоли
2.
• Ролл «Ред стар» 320 г: тортилья, салатный лист, соус «Пармеджано», соус «терияке», курица, томат, болгарский перец, рисовый уксус, кунжут • Сендвич «Польский Медово-горчичный» 265 г: чиабатта, салатный лист, курица, свежий огурец, болгарский перец, соус медово-горчичный • Сендвич «Итальянский» 257 г: чиабатта, лист салатный, огурец свежий, томат, ветчина, соус «Пармеджано» • Хот «Чили» 230 г: булочка, куриная колбаска, фарш куриный, болгарский перец, кетчуп, соус барбекю, перец халапенье • Хот Уолл стрит буллз 285 г: булочка, колбаска куриная, сыр сливочный, соус барбекю, сыр фету, помидор свежий, огурец свежий, укроп, соус бальзамик-итальянский • Хот «Дог-тейсти» 225 г: булочка, куриная колбаска, сыр сливочный, соус гриль, лист салатный, томат
3. Возьмите на пикник
• курица гриль • лаваш • овощи • соус ханз (на выбор) • напиток 0,5 л кола/фанта/спрайт (на выбор)
4. Black Butcher предлагает
• Свиная корейка 250г • Свиная окорок 125г • Свиная особо 125г • Куриный окорок 250г • Печеный картофель 150г • Армянский лаваш 100г • Лук зелень 30г
5.
• Хрустящие, сочные свиные ребрышки • Острые крылышки, обжаренные в соусе «Сацибелли» • Сочные куриные наггетсы • Нежнейшие сырные шарики особой рецептуры, что делает их мягкими и тягучими • Жаренные, тонкой соломкой, свиные ушки, как изюминка в нашем сете, для любителей и для тех, кто хочет попробовать что-то необычное • Бородинские гренки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, присыпанные пармезаном • Картофель по-деревенски • «Тайский» соус, в основе которого лежит мед и перец Чили • Соус «Цезарь», нежнейший сладко-сырно-горчичный соус с добавлением сыра «Пармезан» • «Чесночный» соус на основе сметаны
6.
• Куриные крылышки 250 г • Кебаб из баранины 150 г • Кебаб из курицы 100 г • Рис 150 г • Салат 150 г • Соус чесночный 50 г • Соус карри 50 г • Лепешка 100 г
7. Окажитесь на ливанском пикнике с
• Хумус 50 г • Мутабаль 50 г • Фатаер 70 г • Санбусик 70 г • Табули 100 г • Салат колслоу 100 г • Фалафель 140 г • Шиштаук 100 г • Кафта 100 г • Рис по-ливански 100 г • Огурец маринованный 50 г • Соус чесночный 50 г • Лаваш 50 г
8.
• Блэк Бургер: черная булочка 1 шт, соус «Сырный» 28 г, сыр «Американский» 1 шт, котлета 5,3 1 шт, шампиньоны-гриль 30 г • Гриль Бургер: булочка ржаная 1 шт, соус «Гриль» 28 г, сыр «Американский» 1 шт, котлета 5,3 1 шт, лук фри 30 г • Кесадилья с грибами и сыром: лепешка большая 1 шт, сыр голландский 40 г, шампиньоны-гриль 30 г, соус «ранч» 14 г • Кесадилья с сыром и пепперони: лепешка большая, сыр тертый голландский 40 г, пепперони–гриль 20 г, соус «BBQ» 14 г • Фри 150 г • Соус «Карри» 1 шт (25 г)
9. Еще
• Бургер «Пикничок»: булочка с маком, соус «Кетчуп» 14 г, колбаски-гриль, мар огурец 9 г, лук красный 9 г, соус «Горчица» 10 г • Сэндвич с грибами: булочка с маком, соус «Грибной» 28 г, сыр американский 1 шт, котлета натуральная говяжья 1 шт, шампиньоны-гриль 30 г • Колбаски-гриль 160 г • Чипсы « Начос» 120 г • Луковые кольца 120 г • Соус «Гриль» 30 г • Соус мясной «Чили» 30 г
10. Или
• Симпли гриб бургер 1 шт • Бургер Пепперони 1 шт • Сэндвич с рыбой • Спайси Чикен • Фри 200 г • Луковые кольца 140 г • Соус «Карри» 1 шт • Соус «Гриль» 1 шт
11.
• Овощи гриль 170 г • Картофель по-деревенски 100 г • Огурец малосольный 100 г • Рёбрышки 100 г • Колбаска домашняя 100 г • Шашлычок из птицы 200 г • Соус "Деликатесный" 50 г • Соус "Душечка" 50 г • Салат зелёный 20 г • Петрушка 10 г
12. Взять
• Пицца капричиоза 670 г: тесто, соус томатный, сыр моцарелла, колбаса с/к, перец свежий, маслины, грибы шампиньоны • Пицца маргарита 600 г: тесто , соус томатный, сыр моцарелла, томат, орегано • Пицца ветчина с грибами 620 г: тесто, соус томатный, сыр моцарелла, ветчина, грибы шампиньоны
13. Pastel de Nata рекомендуют взять на пикник
• Тесто: пшеничная мука высшего сорта или Экстра, специальный итальянский маргарин с содержанием сливочного масла сорт «Премиум» (полностью натуральный), соль, вода. • Крем: пшеничная мука высшего сорта или Экстра, сахар, яйцо, молоко, кукурузный крахмал, лимонная цедра, корица.
14.
• Биг Бургер • Сэндвич Гриль: булочка с кунжутом 1 шт, соус гриль 28 г, куриная грудка 95 г, томат 20 г, лук 9 г, мар огурец 20 г • Кесадилья с сыром и грибами 1 шт • Шампиньоны в хрустящей панировке 130 г • Snack Box (крисс кат, луковые кольца, халапеньо в панировке) 1 порция • Соус «Ранч» 30 г • Соус «Гриль» 30 г
15 Оцените
• крылья жареные во фритюре 250 г • наггетсы куриные 150 г • крусендвич с яйцом и ветчиной 200 г • луковые кольца 150 г • картофель по деревенски 200 г • соус 50 г
Все сеты можно заказать только в каталоге и оплатить онлайн с помощью Onliner Pay.
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Приятного аппетита! В Каталоге Onliner появилась новая вкусная страница с пикник-сетами. Всего 15 вариантов по единой цене 30 рублей с учетом доставки. Многие...
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