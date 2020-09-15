Новые пикник-сеты в каталоге. Пицца на дровах, гриль и бургеры

Источник материала: Onliner Приятного аппетита! В Каталоге Onliner появилась новая вкусная страница с пикник-сетами . Всего 15 вариантов по единой цене 30 рублей с учетом доставки. Многие предложения весом больше килограмма — есть что выбрать. Тем более, оплачивая сет по карте Visa, вы также примете участие в розыгрыше 25 000 рублей и еженедельных денежных призов.

Рассказываем подробнее о сетах.

1. Бар MJOD подготовил сет на компанию snacks for øl . В меню пицца «Маргарита» с песто, приготовленная в печи на дровах, хрустящие куриные наггетсы, луковые кольца, картофель фри с сыром пармезан. Подача со сладким чили и горчичным айоли.





2. Полуторакилограммовый гастросет предлагает хотдожная Salty Dog. Попробуйте ролл «Ред стар» с курицей в соусе терияке, польский медово-горчичный сэндвич, итальянский сэндвич на хрустящей чиабатте, острый хот-дог «Чили», сочный «Уолл стрит буллз» и аппетитный «Дог-тейсти».





Salty dog 1582 г • Ролл «Ред стар» 320 г: тортилья, салатный лист, соус «Пармеджано», соус «терияке», курица, томат, болгарский перец, рисовый уксус, кунжут • Сендвич «Польский Медово-горчичный» 265 г: чиабатта, салатный лист, курица, свежий огурец, болгарский перец, соус медово-горчичный • Сендвич «Итальянский» 257 г: чиабатта, лист салатный, огурец свежий, томат, ветчина, соус «Пармеджано» • Хот «Чили» 230 г: булочка, куриная колбаска, фарш куриный, болгарский перец, кетчуп, соус барбекю, перец халапенье • Хот Уолл стрит буллз 285 г: булочка, колбаска куриная, сыр сливочный, соус барбекю, сыр фету, помидор свежий, огурец свежий, укроп, соус бальзамик-итальянский • Хот «Дог-тейсти» 225 г: булочка, куриная колбаска, сыр сливочный, соус гриль, лист салатный, томат 26,00 р. 1 предложение Пикник-фест в Каталоге Onliner

3. Возьмите на пикник сет от Hot Chicken . В составе курица гриль от 1,5 кг, лаваш, овощи, соус и газировка 0,5 л.





4. Black Butcher предлагает мясное ассорти . В сете собраны свиная корейка и окорок, печеный картофель, куриный окорочок с армянским лавашом и зеленым лучком.





5. Топовый пивной сет собрал «Дом Папочки». В составе хрустящие сочные свиные ребрышки, острые крылышки, обжаренные в соусе сацебели, сочные куриные наггетсы, нежнейшие сырные шарики, жаренные тонкой соломкой свиные ушки, бородинские гренки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, посыпанные пармезаном, картофель по-деревенски и три авторских соуса. Общий вес — больше килограмма.





Дом папочки Большой пивной сет 1150 г • Хрустящие, сочные свиные ребрышки • Острые крылышки, обжаренные в соусе «Сацибелли» • Сочные куриные наггетсы • Нежнейшие сырные шарики особой рецептуры, что делает их мягкими и тягучими • Жаренные, тонкой соломкой, свиные ушки, как изюминка в нашем сете, для любителей и для тех, кто хочет попробовать что-то необычное • Бородинские гренки, хрустящие снаружи и мягкие внутри, присыпанные пармезаном • Картофель по-деревенски • «Тайский» соус, в основе которого лежит мед и перец Чили • Соус «Цезарь», нежнейший сладко-сырно-горчичный соус с добавлением сыра «Пармезан» • «Чесночный» соус на основе сметаны 26,00 р. 1 предложение Пикник-фест в Каталоге Onliner

6. Чайханский пикник-сет от чайханы «Сити». Компанию куриному и бараньему кебабам составляют куриные крылышки, рис, салат, соусы и свежая лепешка.





7. Окажитесь на ливанском пикнике с сетом от Byblos . В меню хумус, баклажановый мутабаль, пирожки фатаер и самбусик, салаты табуле и коул-слоу, фалафель, шашлычок шиш-таук, кафта, рис по-ливански, маринованный огурец, соус и лаваш.





Byblos Сет 1030 г • Хумус 50 г • Мутабаль 50 г • Фатаер 70 г • Санбусик 70 г • Табули 100 г • Салат колслоу 100 г • Фалафель 140 г • Шиштаук 100 г • Кафта 100 г • Рис по-ливански 100 г • Огурец маринованный 50 г • Соус чесночный 50 г • Лаваш 50 г 26,00 р. 1 предложение Пикник-фест в Каталоге Onliner

8. Бургеры и кесадилья в сете от Burger and Grill Club. Попробуйте «Блэк Бургер» на черной булочке, «Гриль Бургер» на ржаной, кесадилью с грибами и сыром, кесадилью с сыром и пепперони. Есть еще гарнир из картошки фри с соусом.





Burger and Grill Club 980 г • Блэк Бургер: черная булочка 1 шт, соус «Сырный» 28 г, сыр «Американский» 1 шт, котлета 5,3 1 шт, шампиньоны-гриль 30 г • Гриль Бургер: булочка ржаная 1 шт, соус «Гриль» 28 г, сыр «Американский» 1 шт, котлета 5,3 1 шт, лук фри 30 г • Кесадилья с грибами и сыром: лепешка большая 1 шт, сыр голландский 40 г, шампиньоны-гриль 30 г, соус «ранч» 14 г • Кесадилья с сыром и пепперони: лепешка большая, сыр тертый голландский 40 г, пепперони–гриль 20 г, соус «BBQ» 14 г • Фри 150 г • Соус «Карри» 1 шт (25 г) 26,00 р. 1 предложение Пикник-фест в Каталоге Onliner

9. Еще бургеры от «Бургерной #1». В сете бургер «Пикничок» с колбасками гриль, сэндвич с грибами и говяжьей котлетой, колбаски гриль, начос, луковые кольца и набор соусов.





Бургерная №1 980 г • Бургер «Пикничок»: булочка с маком, соус «Кетчуп» 14 г, колбаски-гриль, мар огурец 9 г, лук красный 9 г, соус «Горчица» 10 г • Сэндвич с грибами: булочка с маком, соус «Грибной» 28 г, сыр американский 1 шт, котлета натуральная говяжья 1 шт, шампиньоны-гриль 30 г • Колбаски-гриль 160 г • Чипсы « Начос» 120 г • Луковые кольца 120 г • Соус «Гриль» 30 г • Соус мясной «Чили» 30 г 26,00 р. 1 предложение Пикник-фест в Каталоге Onliner

10. Или бургер-сет от Simply Burger. В составе фирменный «Симпли гриб бургер», бургер «Пепперони», сэндвич с рыбой, спайси чикен, фри, луковые колечки и соусы.





11. Гриль-сет для пикника подготовила «Старовиленская корчма». В меню ребрышки, домашняя колбаска, шашлык из птицы, овощи гриль, картофель по-деревенски, соусы, салат и малосольный огурчик.





12. Взять пиццу на пикник предлагает кафе «У Ратуши». В сете целых три пиццы: «Капричиоза», «Маргарита» и пицца с ветчиной и грибами.





13. Pastel de Nata рекомендуют взять на пикник сет португальской выпечки паштейш . В сете вы найдете 9 легендарных пирожных.





14. Версия пикник-сета от Carl’s Jr. В меню «Биг Бургер», сэндвич «Гриль» с куриной грудкой, кесадилья с сыром и грибами, шампиньоны в хрустящей панировке и Snack Box (крискат, луковые кольца, халапеньо в панировке) с соусами.





Carl's Jr. 980 г • Биг Бургер • Сэндвич Гриль: булочка с кунжутом 1 шт, соус гриль 28 г, куриная грудка 95 г, томат 20 г, лук 9 г, мар огурец 20 г • Кесадилья с сыром и грибами 1 шт • Шампиньоны в хрустящей панировке 130 г • Snack Box (крисс кат, луковые кольца, халапеньо в панировке) 1 порция • Соус «Ранч» 30 г • Соус «Гриль» 30 г 26,00 р. 1 предложение Пикник-фест в Каталоге Onliner

15 Оцените килограммовый сет от «Эриван». В меню крылышки во фритюре, наггетсы куриные, крусэндвич с яйцом и ветчиной, луковые кольца, картофель по-деревенски с соусом.





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