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12 компаний и 470 айтишников уезжают в Латвию
Источник материала: Onliner
Латвийское министерство экономики сообщило, что 12 белорусских компаний приняли решение о переносе своей деятельности в Латвию. Это компании из IT-сектора и «зеленой» энергетики. Планируется, что к соседям переедут около 470 сотрудников, среди которых преимущественно будут топ-менеджеры и ведущие специалисты,
Министерство сейчас ведет активную работу над тем, чтобы позволить белорусским компаниям как можно быстрее переехать в Латвию. Создана межведомственная комиссия.
Латвийское агентство инвестиций и развития предоставило консультации 116 белорусским компаниям с общим штатом в размере 4000 человек.
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Латвийское министерство экономики сообщило, что 12 белорусских компаний приняли решение о переносе своей деятельности в Латвию. Это компании из IT-сектора и...
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