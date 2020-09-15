12 компаний и 470 айтишников уезжают в Латвию

Источник материала: Onliner

Латвийское министерство экономики сообщило, что 12 белорусских компаний приняли решение о переносе своей деятельности в Латвию. Это компании из IT-сектора и «зеленой» энергетики. Планируется, что к соседям переедут около 470 сотрудников, среди которых преимущественно будут топ-менеджеры и ведущие специалисты, пишет Delfi.

Министерство сейчас ведет активную работу над тем, чтобы позволить белорусским компаниям как можно быстрее переехать в Латвию. Создана межведомственная комиссия.

Латвийское агентство инвестиций и развития предоставило консультации 116 белорусским компаниям с общим штатом в размере 4000 человек.