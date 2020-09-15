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12 беларуских компаний решили «эмигрировать» в Латвию. Вместе они увезут около 470 сотрудников

15.09.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Прямо сейчас Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) делает все возможное, чтобы принимать у себя беларуский бизнес. Например, решает вопросы с выдачей временных видов на жительство «высококвалифицированным специалистам и членам их семей», с оформлением так называемых стартап-виз, с открытием банковских счетов и так далее. 

Как итог – 12 беларуских компаний официально решили перенести свою деятельность в Латвию. Это компании из отрасли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), среди них также есть те, кто представляют и другие технологические отрасли, такие как «зеленая» энергетика. Об этом говорится на сайте Министерства экономики Латвии, сообщает TUT.by. 

Вместе эти компании планируют перевезти в Латвию около 470 сотрудников. В основном, руководителей и топ-менеджеров. 

Параллельно с этим ЛАИР продолжает консультировать беларуский бизнес о том, как им осуществить релокейт. Сообщается, что латвийцы уже проконсультировали 116 компаний и частных лиц – вместе в этих организациях работают больше 4000 человек. Еще один занимательный факт: 30 из 116 компаний – айтишники, 25 – производственные организации.

 
 
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Прямо сейчас Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) делает все возможное, чтобы принимать у себя беларуский бизнес. Например,...
 
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